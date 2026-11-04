FUTEBOL

Aos 16 anos, filho de craque é convocado pela primeira vez para seleção sub-17 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr. está entre os 23 jogadores chamados para disputar as eliminatórias do Europeu da categoria

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:14

Cristiano Ronaldo Jr. Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo Jr., filho mais velho de CR7, recebeu sua primeira convocação para a seleção sub-17 de Portugal. Aos 16 anos, o atacante das categorias de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi chamado para os jogos da primeira fase das eliminatórias do Campeonato Europeu da categoria.

O nome do jovem aparece entre os 23 escolhidos pelo técnico Filipe Ramos na lista divulgada na segunda-feira (2). A apresentação dos atletas está marcada para sexta-feira (6), na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde também serão disputadas as partidas.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

Portugal enfrentará Andorra em 11 de novembro, Bulgária no dia 14 e Sérvia no dia 17. A equipe precisa terminar entre as duas primeiras colocadas do grupo 6 para avançar à segunda fase da classificação.

Apesar da estreia na lista do sub-17, Cristiano Jr. já acumula experiência com a camisa portuguesa. Foram quatro partidas e dois gols pelo sub-15, além de nove jogos e três gols pelo sub-16 — um total de cinco gols em 13 apresentações pelas duas categorias.

Sua primeira convocação para defender Portugal ocorreu em maio de 2025, quando foi chamado para o sub-15 que disputaria o Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia. Agora, o atacante terá a oportunidade de estrear em uma nova categoria da seleção.