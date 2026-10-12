MEIO-CAMPISTA

Aos 17 anos, brasileira é escolhida por Messi para lista de jovens promessas do futebol; conheça

Giovanna Waksman atua nas categorias de base do Lyon, da França, e já se destacou pela seleção brasileira no Mundial Feminino Sub-17



Thais Borges

Estadão

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:05

Quem é Giovanna Waksman, promessa brasileira do Lyon que foi escolhida por Messi Crédito: Reprodução

Aos 17 anos, a jogadora brasileira Giovanna Waksman foi escolhida pelo craque argentino Lionel Messi ao lado de outros nove atletas do futebol masculino e feminino, que representam a próxima geração de talentos da modalidade. Messi selecionou dez jovens promessas do futebol mundial para uma campanha publicitária.

Atualmente nas categorias de base do Lyon, da França, Giovanna, que é meio-campista, vem se destacando também pela seleção brasileira. No Mundial Feminino Sub-17, disputado no ano passado, ela marcou três gols em quatro partidas. A equipe brasileira, no entanto, foi eliminada na semifinal, após derrota para a Coreia do Norte.

Quem é Giovanna Waksman, promessa brasileira do Lyon que foi escolhida por Messi 1 de 15

Natural do Rio de Janeiro, Giovanna iniciou sua formação no Botafogo, onde era considerada uma das grandes apostas do empresário norte-americano John Textor. Ela foi levada por ele para o FC Florida, dos Estados Unidos, antes de ser anunciada pelo Lyon, em março deste ano. O contrato com o clube francês, uma das principais equipes do futebol feminino mundial, é válido até junho de 2028.

A seleção de jovens talentos faz parte da campanha ‘Messi+10’, da fabricante de artigos esportivos Adidas. A iniciativa está em sua terceira temporada e já destacou outros brasileiros em edições anteriores. Na primeira lista, divulgada em 2015, o atacante Kenedy, ex-Fluminense e Chelsea, foi escolhido por Messi. Dez anos depois, o volante Andrey Santos, atualmente no Manchester United, também apareceu na seleção.