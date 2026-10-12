Aos 17 anos, brasileira é escolhida por Messi para lista de jovens promessas do futebol; conheça

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Thais Borges
Estadão
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:05
Aos 17 anos, a jogadora brasileira Giovanna Waksman foi escolhida pelo craque argentino Lionel Messi ao lado de outros nove atletas do futebol masculino e feminino, que representam a próxima geração de talentos da modalidade. Messi selecionou dez jovens promessas do futebol mundial para uma campanha publicitária.
Atualmente nas categorias de base do Lyon, da França, Giovanna, que é meio-campista, vem se destacando também pela seleção brasileira. No Mundial Feminino Sub-17, disputado no ano passado, ela marcou três gols em quatro partidas. A equipe brasileira, no entanto, foi eliminada na semifinal, após derrota para a Coreia do Norte.
Quem é Giovanna Waksman, promessa brasileira do Lyon que foi escolhida por Messi
Natural do Rio de Janeiro, Giovanna iniciou sua formação no Botafogo, onde era considerada uma das grandes apostas do empresário norte-americano John Textor. Ela foi levada por ele para o FC Florida, dos Estados Unidos, antes de ser anunciada pelo Lyon, em março deste ano. O contrato com o clube francês, uma das principais equipes do futebol feminino mundial, é válido até junho de 2028.
A seleção de jovens talentos faz parte da campanha ‘Messi+10’, da fabricante de artigos esportivos Adidas. A iniciativa está em sua terceira temporada e já destacou outros brasileiros em edições anteriores. Na primeira lista, divulgada em 2015, o atacante Kenedy, ex-Fluminense e Chelsea, foi escolhido por Messi. Dez anos depois, o volante Andrey Santos, atualmente no Manchester United, também apareceu na seleção.
Além de Giovanna, o argentino escolheu Can Uzun, do Eintracht Frankfurt; Gilberto Mora, do Tijuana; Jesús Rodríguez, do Como; Kees Smit, do AZ Alkmaar; Max Dowman, do Arsenal; Tomás Aranda, do Boca Juniors; Zavier Gozo, do Crystal Palace; Chloe Sarwie, do Chelsea; e Lotta Wrede, do Hamburgo.