FUTEBOL

Aos 17 anos, promessa do Bahia brilha na Copa do Mundo e é eleito melhor em campo na Seleção Brasileira

Kauê Furquim foi eleito melhor em campo na vitória por 1 a 0 sobre a Tanzânia

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:52

Furquim é capitão da Seleção Brasileira sub-17 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aos 17 anos, Kauê Furquim, atacante do Bahia, foi eleito o melhor jogador da partida na vitória da Seleção Brasileira Sub-17 sobre a Tanzânia, por 1 a 0, nesta terça-feira (24), pela Copa do Mundo da categoria. A promessa tricolor comemorou o reconhecimento individual e destacou a contribuição dos companheiros, da comissão técnica e da família para a conquista.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus, à Seleção e a todo o meu grupo. Se não fossem eles, eu não teria conquistado isso. Agradecer à minha família também, a todo o meu staff. Estou muito feliz por ter ganhado esse prêmio”, afirmou o atacante. O jovem também celebrou a classificação antecipada do Brasil para a segunda fase do Mundial.

Furquim é capitão da Seleção Brasileira sub-17 1 de 8

Com duas vitórias em dois jogos, a equipe chegou aos seis pontos e garantiu a vaga no mata-mata. Apesar do objetivo alcançado, Kauê ressaltou que o grupo ainda busca terminar a primeira fase na liderança do Grupo I. "Graças a Deus conseguimos sair classificados na segunda rodada, mas ainda temos um último jogo. Estamos trabalhando para esse compromisso, para nos classificarmos em primeiro”, disse.