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Aos 18 anos, com fortuna de R$ 90 milhões e duas vezes medalhista olímpica, Rayssa Leal celebra marco: ‘11 anos de Fadinha’

Jovem maranhense relembrou neste 7 de Setembro seu início da carreira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 14:50

Rayssa Leal lembrou marco
Rayssa Leal lembrou marco Crédito: Reprodução

Aos 18 anos, duas medalhas olímpicas e uma fortuna estimada em R$ 90 milhões, Rayssa Leal voltou ao início da história que a transformou em um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Nesta segunda (7), a skatista usou as redes sociais para celebrar os 11 anos do episódio que fez nascer a “Fadinha”.

“11 anos de uma linda história, dia da independência do Brasil. 11 anos de fadinha”, escreveu Rayssa ao compartilhar uma imagem de quando ainda era criança, usando uma fantasia azul de fada.

A publicação faz referência ao 7 de setembro de 2015. Na época com 7 anos, Rayssa participou de um desfile em Imperatriz, no Maranhão, usando a fantasia. Depois, ainda vestida com a roupa, foi andar de skate e acabou registrada executando um heelflip.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
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Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

O vídeo foi publicado na internet e ganhou projeção internacional depois de ser compartilhado por Tony Hawk, uma das maiores referências da história do skate. Foi a partir da repercussão daquelas imagens que a maranhense ficou conhecida como “Fadinha”.

O episódio, porém, não representa exatamente o começo de Rayssa no esporte. Ela já andava de skate desde os 6 anos. Mas a partir dali surgiu para o público e se profissionalizou.

Desde então, a menina que viralizou fantasiada acumulou resultados que a colocaram entre as principais skatistas do mundo. Aos 13 anos, Rayssa conquistou a medalha de prata no street nos Jogos Olímpicos de Tóquio e se tornou a brasileira mais jovem a subir em um pódio olímpico. Em Paris 2024, voltou a conquistar medalha, desta vez de bronze.

Hoje, além da recordação da infância, ela compartilhou nos Stories uma montagem inspirada na estética dos anos 1980, em que aparece mais velha com um skate nas mãos, entrando na trend que está movimentando a internet.

Rayssa compartilhou trend dos anos 80
Rayssa compartilhou trend dos anos 80 Crédito: Reprodução

Fortuna milionária aos 18 anos

A ascensão esportiva também foi acompanhada pela valorização comercial da carreira. O patrimônio de Rayssa é estimado em cerca de R$ 90 milhões, segundo levantamento do PurePeople . O valor não corresponde a um patrimônio oficialmente declarado pela atleta e deve ser tratado como estimativa.

Além das premiações obtidas nas pistas, Rayssa construiu ao longo dos últimos anos uma carteira de contratos publicitários com grandes marcas. Em 2025, por exemplo, recebeu US$ 100 mil apenas pela conquista do tetracampeonato do Super Crown da Street League Skateboarding (SLS). Considerando outros resultados naquele ano, as premiações ultrapassaram R$ 900 mil.

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Rayssa Leal

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