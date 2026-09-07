SKATE

Aos 18 anos, com fortuna de R$ 90 milhões e duas vezes medalhista olímpica, Rayssa Leal celebra marco: ‘11 anos de Fadinha’

Jovem maranhense relembrou neste 7 de Setembro seu início da carreira

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 14:50

Rayssa Leal lembrou marco Crédito: Reprodução

Aos 18 anos, duas medalhas olímpicas e uma fortuna estimada em R$ 90 milhões, Rayssa Leal voltou ao início da história que a transformou em um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Nesta segunda (7), a skatista usou as redes sociais para celebrar os 11 anos do episódio que fez nascer a “Fadinha”.

“11 anos de uma linda história, dia da independência do Brasil. 11 anos de fadinha”, escreveu Rayssa ao compartilhar uma imagem de quando ainda era criança, usando uma fantasia azul de fada.

A publicação faz referência ao 7 de setembro de 2015. Na época com 7 anos, Rayssa participou de um desfile em Imperatriz, no Maranhão, usando a fantasia. Depois, ainda vestida com a roupa, foi andar de skate e acabou registrada executando um heelflip.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta 1 de 69

O vídeo foi publicado na internet e ganhou projeção internacional depois de ser compartilhado por Tony Hawk, uma das maiores referências da história do skate. Foi a partir da repercussão daquelas imagens que a maranhense ficou conhecida como “Fadinha”.

O episódio, porém, não representa exatamente o começo de Rayssa no esporte. Ela já andava de skate desde os 6 anos. Mas a partir dali surgiu para o público e se profissionalizou.

De onde vem o apelido de 'fadinha' da Rayssa Leal: pic.twitter.com/Rqi5c7krrh — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) July 28, 2024

Desde então, a menina que viralizou fantasiada acumulou resultados que a colocaram entre as principais skatistas do mundo. Aos 13 anos, Rayssa conquistou a medalha de prata no street nos Jogos Olímpicos de Tóquio e se tornou a brasileira mais jovem a subir em um pódio olímpico. Em Paris 2024, voltou a conquistar medalha, desta vez de bronze.

Hoje, além da recordação da infância, ela compartilhou nos Stories uma montagem inspirada na estética dos anos 1980, em que aparece mais velha com um skate nas mãos, entrando na trend que está movimentando a internet.

Rayssa compartilhou trend dos anos 80 Crédito: Reprodução

Fortuna milionária aos 18 anos

A ascensão esportiva também foi acompanhada pela valorização comercial da carreira. O patrimônio de Rayssa é estimado em cerca de R$ 90 milhões, segundo levantamento do PurePeople . O valor não corresponde a um patrimônio oficialmente declarado pela atleta e deve ser tratado como estimativa.