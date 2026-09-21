INFLUÊNCIA

Aos 18 anos e dona de fortuna de R$ 90 milhões, Rayssa Leal está entre brasileiros mais influentes para os jovens

Skatista ficou atrás apenas do cantor Jão em levantamento da Ipsos e também se destacou pela associação a hábitos saudáveis

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:42

Rayssa Leal conquistou mais um título de SLS Crédito: Divulgação/SLS

Aos 18 anos, Rayssa Leal está entre as celebridades brasileiras com maior poder de conexão com os jovens. A skatista maranhense ficou na segunda posição da categoria “Conexão Jovem” na edição de 2026 da pesquisa MIC² (Most Influential Celebrities & Creators), realizada pela Ipsos.

Rayssa aparece atrás apenas do cantor Jão e à frente de Tati Machado, Maisa Silva e Larissa Manoela. O quesito considera se a personalidade é conectada e consegue se comunicar com a Geração Z, definida pelo estudo como o público de até 29 anos.

O resultado reforça a projeção alcançada pela atleta dentro e fora das pistas. Medalhista olímpica em Tóquio e Paris, Rayssa possui uma fortuna estimada em R$ 90 milhões, construída com premiações esportivas e contratos publicitários com grandes marcas.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta 1 de 69

A skatista também ocupa a terceira posição no quesito “Hábitos Saudáveis”. Ela aparece atrás de Bela Gil e Rita Lobo e à frente de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, que dividem a quarta colocação, e de Fernando Fernandes.

Em sua oitava edição, o estudo da Ipsos identifica os atributos responsáveis pela percepção de influência de celebridades e criadores de conteúdo no Brasil. A metodologia combina análises estatísticas para determinar o peso de cada característica na classificação final.

Confiança e inspiração representam 28% do índice geral de influência, enquanto sucesso responde por 25%. Na sequência aparecem beleza e estilo de vida, com 16%; carisma e autenticidade, com 12%; conexão com os jovens e diversidade, com 6% cada; hábitos saudáveis, com 5%; e engajamento político, com 1%.