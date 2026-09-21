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Aos 18 anos e dona de fortuna de R$ 90 milhões, Rayssa Leal está entre brasileiros mais influentes para os jovens

Skatista ficou atrás apenas do cantor Jão em levantamento da Ipsos e também se destacou pela associação a hábitos saudáveis

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:42

Rayssa Leal conquistou mais um título de SLS
Rayssa Leal conquistou mais um título de SLS Crédito: Divulgação/SLS

Aos 18 anos, Rayssa Leal está entre as celebridades brasileiras com maior poder de conexão com os jovens. A skatista maranhense ficou na segunda posição da categoria “Conexão Jovem” na edição de 2026 da pesquisa MIC² (Most Influential Celebrities & Creators), realizada pela Ipsos.

Rayssa aparece atrás apenas do cantor Jão e à frente de Tati Machado, Maisa Silva e Larissa Manoela. O quesito considera se a personalidade é conectada e consegue se comunicar com a Geração Z, definida pelo estudo como o público de até 29 anos.

O resultado reforça a projeção alcançada pela atleta dentro e fora das pistas. Medalhista olímpica em Tóquio e Paris, Rayssa possui uma fortuna estimada em R$ 90 milhões, construída com premiações esportivas e contratos publicitários com grandes marcas.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
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Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

A skatista também ocupa a terceira posição no quesito “Hábitos Saudáveis”. Ela aparece atrás de Bela Gil e Rita Lobo e à frente de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, que dividem a quarta colocação, e de Fernando Fernandes.

Em sua oitava edição, o estudo da Ipsos identifica os atributos responsáveis pela percepção de influência de celebridades e criadores de conteúdo no Brasil. A metodologia combina análises estatísticas para determinar o peso de cada característica na classificação final.

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Confiança e inspiração representam 28% do índice geral de influência, enquanto sucesso responde por 25%. Na sequência aparecem beleza e estilo de vida, com 16%; carisma e autenticidade, com 12%; conexão com os jovens e diversidade, com 6% cada; hábitos saudáveis, com 5%; e engajamento político, com 1%.

No ranking geral das celebridades mais influentes do país, Grazi Massafera ocupa a primeira posição. Jeniffer Nascimento aparece em segundo lugar, seguida por Fernanda Montenegro. Rita Lobo e Kenya Sade dividem a quarta colocação, enquanto Fernanda Torres completa o grupo das cinco primeiras.

Tags:

Rayssa Leal

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