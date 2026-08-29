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Aos 18 anos, filho de Robinho encaminha ida para clube italiano em negócio de até R$ 48 milhões

Robinho Jr. já está na Itália e aguarda autorização do Peixe para realizar exames médicos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:39

Naquele ano, ganhou espaço no elenco principal e terminou a temporada com 15 jogos e uma assistência pelo time profissional
Robinho Jr Crédito: Reprodução

O Santos encaminhou a saída de Robinho Jr. para o futebol italiano. Aos 18 anos, o filho do ex-atacante Robinho deve defender o Genoa por empréstimo de uma temporada. A negociação ainda depende da formalização da documentação entre os clubes.

De acordo com a ESPN, o acordo prevê uma opção de compra de 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. Robinho Jr. já está na Itália e espera a autorização do Santos para passar pelos exames médicos.

Relembre a trajetória de Robinho Jr

Robinho Jr é filho do ex-jogador Robinho, que hoje está preso por estupro por Reprodução
Robinho Jr. chegou às categorias de base do Santos em 2022, aos 14 anos, e iniciou a formação no clube por Reprodução
Em 2024, ganhou espaço no sub-17 e foi campeão paulista da categoria, terminando como um dos artilheiros do time, com nove gols por Reprodução
No início de 2025, disputou a Copa São Paulo pelo Santos e marcou um gol antes de avançar para o sub-20 por Reprodução
Naquele ano, ganhou espaço no elenco principal e terminou a temporada com 15 jogos e uma assistência pelo time profissional por Reprodução
Aos 18 anos, o atacante agora está na Itália e encaminha um empréstimo ao Genoa, com opção de compra de 8 milhões de euros por Reprodução
Em 2026, passou a integrar de forma mais frequente o elenco principal e chegou a mudar o nome na camisa para Juninho, como era chamado na base por Reprodução
Robinho Jr já joga entre os profissionais por Reprodução
Robinho Jr e Neymar, ídolo com quem teve rusgas por Reprodução
Robinho Jr é cria da Vila Belmiro por Reprodução
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Robinho Jr é filho do ex-jogador Robinho, que hoje está preso por estupro por Reprodução

A transferência avançou depois que o Peixe recusou a proposta inicial apresentada pelo Genoa. O clube paulista fez uma contraproposta e condicionou o negócio ao pagamento integral do salário do atacante pelos italianos, além de uma taxa pelo empréstimo. O Genoa aceitou os termos.

O atacante não atua desde 21 de julho, quando participou da vitória do Santos por 4 a 1 sobre a UCV, na Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.

Promovido ao time profissional santista no ano passado, Robinho Jr. entrou em campo 15 vezes em 2025 e deu uma assistência. Na temporada atual, são 12 partidas pela equipe comandada por Cuca, sem gols ou assistências.

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