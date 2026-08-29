Aos 18 anos, filho de Robinho encaminha ida para clube italiano em negócio de até R$ 48 milhões

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Carol Neves
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:39
O Santos encaminhou a saída de Robinho Jr. para o futebol italiano. Aos 18 anos, o filho do ex-atacante Robinho deve defender o Genoa por empréstimo de uma temporada. A negociação ainda depende da formalização da documentação entre os clubes.
De acordo com a ESPN, o acordo prevê uma opção de compra de 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. Robinho Jr. já está na Itália e espera a autorização do Santos para passar pelos exames médicos.
Relembre a trajetória de Robinho Jr
A transferência avançou depois que o Peixe recusou a proposta inicial apresentada pelo Genoa. O clube paulista fez uma contraproposta e condicionou o negócio ao pagamento integral do salário do atacante pelos italianos, além de uma taxa pelo empréstimo. O Genoa aceitou os termos.
O atacante não atua desde 21 de julho, quando participou da vitória do Santos por 4 a 1 sobre a UCV, na Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.
Promovido ao time profissional santista no ano passado, Robinho Jr. entrou em campo 15 vezes em 2025 e deu uma assistência. Na temporada atual, são 12 partidas pela equipe comandada por Cuca, sem gols ou assistências.