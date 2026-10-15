COMPETIÇÃO

Aos 18 anos, Rayssa Leal busca tricampeonato mundial de skate em torneio no Paraguai

Dona de duas medalhas olímpicas, brasileira está entre os 16 representantes do país no Mundial de Skate Street, que terá finais no domingo (18)

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:37

Rayssa Leal Crédito: Divulgação

O terceiro título mundial e pontos na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 estão no caminho de Rayssa Leal em Assunção, no Paraguai. A maranhense participa do Mundial de Skate Street, realizado entre os dias 14 e 18 de outubro, com a chance de subir no ranking, no qual ocupa a oitava posição.

Campeã mundial em 2022 e 2024, a skatista de Imperatriz também acumula dois pódios olímpicos: a prata em Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. Agora, busca fortalecer a campanha para chegar à sua terceira Olimpíada.

O Brasil tem 16 atletas inscritos no campeonato. Na disputa feminina, Rayssa está acompanhada de Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia e Bia Godoi. Entre os nove representantes do masculino estão Wallace Gabriel, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Filipe Mota.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

Pontuação conta para a classificação olímpica

O resultado no Paraguai terá peso além da disputa pelo pódio. O Mundial distribui pontos para o ranking que definirá os classificados para Los Angeles 2028.

A janela de classificação termina em 31 de março de 2028. Até lá, os skatistas também poderão pontuar em etapas da Copa do Mundo, no Mundial de 2027 e nas provas da Olympic Qualifier Series.

Finais serão no domingo

Após os treinos realizados de 11 a 13 de outubro, a competição começou na quarta-feira (14), com as classificatórias, que seguem nesta quinta (15). As quartas de final estão marcadas para sexta (16), as semifinais para sábado (17) e as finais para domingo (18).

Pelo formato do campeonato, 32 atletas avançam das classificatórias para as quartas, etapa em que se juntam aos oito melhores do ranking, que têm entrada direta.