Aos 18 anos, Rayssa Leal busca tricampeonato mundial de skate em torneio no Paraguai

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Carol Neves
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:37
O terceiro título mundial e pontos na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 estão no caminho de Rayssa Leal em Assunção, no Paraguai. A maranhense participa do Mundial de Skate Street, realizado entre os dias 14 e 18 de outubro, com a chance de subir no ranking, no qual ocupa a oitava posição.
Campeã mundial em 2022 e 2024, a skatista de Imperatriz também acumula dois pódios olímpicos: a prata em Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. Agora, busca fortalecer a campanha para chegar à sua terceira Olimpíada.
O Brasil tem 16 atletas inscritos no campeonato. Na disputa feminina, Rayssa está acompanhada de Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia e Bia Godoi. Entre os nove representantes do masculino estão Wallace Gabriel, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Filipe Mota.
Rayssa Leal surgiu como Fadinha
Pontuação conta para a classificação olímpica
O resultado no Paraguai terá peso além da disputa pelo pódio. O Mundial distribui pontos para o ranking que definirá os classificados para Los Angeles 2028.
A janela de classificação termina em 31 de março de 2028. Até lá, os skatistas também poderão pontuar em etapas da Copa do Mundo, no Mundial de 2027 e nas provas da Olympic Qualifier Series.
Finais serão no domingo
Após os treinos realizados de 11 a 13 de outubro, a competição começou na quarta-feira (14), com as classificatórias, que seguem nesta quinta (15). As quartas de final estão marcadas para sexta (16), as semifinais para sábado (17) e as finais para domingo (18).
Pelo formato do campeonato, 32 atletas avançam das classificatórias para as quartas, etapa em que se juntam aos oito melhores do ranking, que têm entrada direta.
O torneio integra os Jogos Mundiais de Skate 2026, cuja programação também inclui park, vertical, downhill speed, street luge e slalom. O Brasil já conquistou resultados de destaque nas provas de park e vertical.