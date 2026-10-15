Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 18 anos, Rayssa Leal busca tricampeonato mundial de skate em torneio no Paraguai

Dona de duas medalhas olímpicas, brasileira está entre os 16 representantes do país no Mundial de Skate Street, que terá finais no domingo (18)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:37

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Divulgação

O terceiro título mundial e pontos na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 estão no caminho de Rayssa Leal em Assunção, no Paraguai. A maranhense participa do Mundial de Skate Street, realizado entre os dias 14 e 18 de outubro, com a chance de subir no ranking, no qual ocupa a oitava posição.

Campeã mundial em 2022 e 2024, a skatista de Imperatriz também acumula dois pódios olímpicos: a prata em Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. Agora, busca fortalecer a campanha para chegar à sua terceira Olimpíada.

O Brasil tem 16 atletas inscritos no campeonato. Na disputa feminina, Rayssa está acompanhada de Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia e Bia Godoi. Entre os nove representantes do masculino estão Wallace Gabriel, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Filipe Mota.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
1 de 35
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

Pontuação conta para a classificação olímpica

O resultado no Paraguai terá peso além da disputa pelo pódio. O Mundial distribui pontos para o ranking que definirá os classificados para Los Angeles 2028.

A janela de classificação termina em 31 de março de 2028. Até lá, os skatistas também poderão pontuar em etapas da Copa do Mundo, no Mundial de 2027 e nas provas da Olympic Qualifier Series.

Leia mais

Imagem - Rayssa Leal explica lesão no tornozelo que a deixou fora de competição de skate

Rayssa Leal explica lesão no tornozelo que a deixou fora de competição de skate

Imagem - Um desfile, uma fantasia e um vídeo: mãe de Rayssa Leal relembra começo da ‘Fadinha’ 11 anos depois e faz homenagem

Um desfile, uma fantasia e um vídeo: mãe de Rayssa Leal relembra começo da ‘Fadinha’ 11 anos depois e faz homenagem

Imagem - Mansão com pista profissional, contratos com grandes marcas e fortuna de R$ 90 milhões: o patrimônio de Rayssa Leal aos 18 anos

Mansão com pista profissional, contratos com grandes marcas e fortuna de R$ 90 milhões: o patrimônio de Rayssa Leal aos 18 anos

Finais serão no domingo

Após os treinos realizados de 11 a 13 de outubro, a competição começou na quarta-feira (14), com as classificatórias, que seguem nesta quinta (15). As quartas de final estão marcadas para sexta (16), as semifinais para sábado (17) e as finais para domingo (18).

Pelo formato do campeonato, 32 atletas avançam das classificatórias para as quartas, etapa em que se juntam aos oito melhores do ranking, que têm entrada direta.

O torneio integra os Jogos Mundiais de Skate 2026, cuja programação também inclui park, vertical, downhill speed, street luge e slalom. O Brasil já conquistou resultados de destaque nas provas de park e vertical.

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Aos 21 anos, piloto que já treinou com a Ferrari se torna o primeiro nordestino na Fórmula 1

Aos 21 anos, piloto que já treinou com a Ferrari se torna o primeiro nordestino na Fórmula 1
Imagem - Atacante da Seleção Brasileira sai do banco, muda jogo em apenas meia hora e comanda virada do Real Madrid na Champions

Atacante da Seleção Brasileira sai do banco, muda jogo em apenas meia hora e comanda virada do Real Madrid na Champions
Imagem - Palmeiras é letal, vence o Fluminense e abre vantagem na semifinal da Libertadores

Palmeiras é letal, vence o Fluminense e abre vantagem na semifinal da Libertadores