Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 18 anos, Rayssa Leal é escolhida embaixadora dos Jogos Olímpicos da Juventude

Medalhista em Tóquio e Paris, skatista brasileira vai compartilhar sua experiência com jovens atletas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:13

Rayssa Leal em Paris
Rayssa Leal em Paris Crédito: Divulgação

Rayssa Leal terá um novo papel em um evento olímpico. Depois de conquistar medalhas em Tóquio e Paris, a skatista brasileira de 18 anos foi escolhida embaixadora global dos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026.

A competição será realizada entre 31 de outubro e 13 de novembro, na capital do Senegal, e marcará a primeira vez que um evento olímpico acontecerá na África. Atletas de 15 a 17 anos, vindos de diferentes países, participarão das disputas e de atividades educativas.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
1 de 35
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

Como embaixadora, Rayssa vai divulgar histórias dos Jogos em suas redes sociais e se encontrar com participantes para dividir experiências da própria trajetória. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ela ganhou a prata no skate em Tóquio, em 2021, aos 13 anos, e voltou ao pódio com o bronze em Paris, em 2024.

“Estou muito feliz porque é um reconhecimento da jornada que eu estou construindo com muito esforço e dedicação. É uma honra ser escolhida e saber que eu posso inspirar crianças e jovens de uma forma positiva”, afirmou Rayssa em comunicado do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica já competia entre os principais nomes do skate quando subiu ao pódio de uma etapa da Street League Skateboarding (SLS), aos 11 anos. Com a escolha para Dakar, ela passa a integrar um grupo de atletas que já atuaram como embaixadores globais dos Jogos da Juventude, entre eles Michael Phelps, Usain Bolt e Yao Ming.

Leia mais

Imagem - Aos 18 anos, com fortuna de R$ 90 milhões e duas vezes medalhista olímpica, Rayssa Leal celebra marco: ‘11 anos de Fadinha’

Aos 18 anos, com fortuna de R$ 90 milhões e duas vezes medalhista olímpica, Rayssa Leal celebra marco: ‘11 anos de Fadinha’

Imagem - Aos 18 anos, Rayssa Leal apoia ONGs no Nordeste e escreve carta para meninas: 'Ocupem as pistas de skate'

Aos 18 anos, Rayssa Leal apoia ONGs no Nordeste e escreve carta para meninas: 'Ocupem as pistas de skate'

Imagem - Rayssa Leal viraliza por apoio de marcas e web reage: 'Até o ar que ela respira é patrocinado'

Rayssa Leal viraliza por apoio de marcas e web reage: 'Até o ar que ela respira é patrocinado'

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Pentacampeão pela Seleção diz que perdeu 99% do dinheiro que ganhou no futebol após problemas com empresário e família: 'Conta zerada'

Pentacampeão pela Seleção diz que perdeu 99% do dinheiro que ganhou no futebol após problemas com empresário e família: 'Conta zerada'
Imagem - AO VIVO: assista com imagens ao amistoso entre Brasil x Austrália

AO VIVO: assista com imagens ao amistoso entre Brasil x Austrália
Imagem - Jogos de futebol hoje (25/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (25/09): veja horários e onde assistir ao vivo