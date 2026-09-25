DAKAR

Aos 18 anos, Rayssa Leal é escolhida embaixadora dos Jogos Olímpicos da Juventude

Medalhista em Tóquio e Paris, skatista brasileira vai compartilhar sua experiência com jovens atletas

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:13

Rayssa Leal em Paris Crédito: Divulgação

Rayssa Leal terá um novo papel em um evento olímpico. Depois de conquistar medalhas em Tóquio e Paris, a skatista brasileira de 18 anos foi escolhida embaixadora global dos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026.

A competição será realizada entre 31 de outubro e 13 de novembro, na capital do Senegal, e marcará a primeira vez que um evento olímpico acontecerá na África. Atletas de 15 a 17 anos, vindos de diferentes países, participarão das disputas e de atividades educativas.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

Como embaixadora, Rayssa vai divulgar histórias dos Jogos em suas redes sociais e se encontrar com participantes para dividir experiências da própria trajetória. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ela ganhou a prata no skate em Tóquio, em 2021, aos 13 anos, e voltou ao pódio com o bronze em Paris, em 2024.

“Estou muito feliz porque é um reconhecimento da jornada que eu estou construindo com muito esforço e dedicação. É uma honra ser escolhida e saber que eu posso inspirar crianças e jovens de uma forma positiva”, afirmou Rayssa em comunicado do Comitê Olímpico Internacional (COI).