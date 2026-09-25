Aos 18 anos, Rayssa Leal é escolhida embaixadora dos Jogos Olímpicos da Juventude

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:13
Rayssa Leal terá um novo papel em um evento olímpico. Depois de conquistar medalhas em Tóquio e Paris, a skatista brasileira de 18 anos foi escolhida embaixadora global dos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026.
A competição será realizada entre 31 de outubro e 13 de novembro, na capital do Senegal, e marcará a primeira vez que um evento olímpico acontecerá na África. Atletas de 15 a 17 anos, vindos de diferentes países, participarão das disputas e de atividades educativas.
Rayssa Leal surgiu como Fadinha
Como embaixadora, Rayssa vai divulgar histórias dos Jogos em suas redes sociais e se encontrar com participantes para dividir experiências da própria trajetória. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ela ganhou a prata no skate em Tóquio, em 2021, aos 13 anos, e voltou ao pódio com o bronze em Paris, em 2024.
“Estou muito feliz porque é um reconhecimento da jornada que eu estou construindo com muito esforço e dedicação. É uma honra ser escolhida e saber que eu posso inspirar crianças e jovens de uma forma positiva”, afirmou Rayssa em comunicado do Comitê Olímpico Internacional (COI).
A brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica já competia entre os principais nomes do skate quando subiu ao pódio de uma etapa da Street League Skateboarding (SLS), aos 11 anos. Com a escolha para Dakar, ela passa a integrar um grupo de atletas que já atuaram como embaixadores globais dos Jogos da Juventude, entre eles Michael Phelps, Usain Bolt e Yao Ming.