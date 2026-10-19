SKATE

Rayssa Leal erra três manobras, sofre queda, termina em 7º no Mundial e adia sonho do tricampeonato

Maria Lucia fica em quinto e é a melhor brasileira na final em Assunção, vencida por japonesa

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:44

Rayssa Leal na semifinal Crédito: CBSKSkate/Instagram

Rayssa Leal encerrou sua participação nos Jogos Mundiais de Skate de Assunção, no Paraguai, em sétimo lugar, após errar as três tentativas de melhor manobra na final. Aos 18 anos, a brasileira buscava seu terceiro título mundial, mas voltou a ficar fora do pódio, assim como no ano passado.

Campeã em 2022 e 2024, Rayssa chegou à decisão depois de uma classificação apertada no sábado. Na final, sua melhor volta recebeu 77,11 pontos, nota que a deixou na quarta posição naquela fase. Sem acertar nenhuma tentativa na etapa de manobras individuais, ela perdeu posições e terminou longe das medalhas.

O título ficou com a japonesa Yumeka Oda. A australiana Chloe Covell conquistou a prata, enquanto outra representante do Japão, Coco Yoshizawa, completou o pódio.

Skatista Rayssa Leal 1 de 41

A melhor brasileira na decisão foi Maria Lucia, que terminou em quinto lugar. Apesar das quedas em todas as voltas e de ter alcançado apenas 38,50 pontos na melhor delas, ela conseguiu se recuperar com uma manobra de 74,67 e encerrou a disputa à frente de Rayssa.

O resultado em Assunção veio depois de duas conquistas de Rayssa na temporada da Street League Skateboarding (SLS), a principal liga de skate street do mundo. A brasileira venceu as etapas de Sidney e do Rio de Janeiro, mas não participou da competição em Paris, no início deste mês, por causa de uma lesão no pé.

Principal evento do ano promovido pela World Skate, os Jogos Mundiais equivalem ao Mundial da modalidade. A entidade também é responsável pelo skate nas Olimpíadas, e a disputa em Assunção está entre as que mais distribuem pontos para o ranking que servirá de critério de classificação para Los Angeles 2028.

Na final masculina, os brasileiros também perderam espaço na etapa de melhor manobra. Giovanni Vianna estava em terceiro após as três voltas, mas errou todas as tentativas individuais e terminou na quarta colocação. Ivan Monteiro, que tampouco acertou uma manobra nessa fase, ficou em sexto.