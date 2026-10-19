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Rayssa Leal erra três manobras, sofre queda, termina em 7º no Mundial e adia sonho do tricampeonato

Maria Lucia fica em quinto e é a melhor brasileira na final em Assunção, vencida por japonesa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:44

Rayssa Leal na semifinal
Rayssa Leal na semifinal Crédito: CBSKSkate/Instagram

Rayssa Leal encerrou sua participação nos Jogos Mundiais de Skate de Assunção, no Paraguai, em sétimo lugar, após errar as três tentativas de melhor manobra na final. Aos 18 anos, a brasileira buscava seu terceiro título mundial, mas voltou a ficar fora do pódio, assim como no ano passado.

Campeã em 2022 e 2024, Rayssa chegou à decisão depois de uma classificação apertada no sábado. Na final, sua melhor volta recebeu 77,11 pontos, nota que a deixou na quarta posição naquela fase. Sem acertar nenhuma tentativa na etapa de manobras individuais, ela perdeu posições e terminou longe das medalhas.

O título ficou com a japonesa Yumeka Oda. A australiana Chloe Covell conquistou a prata, enquanto outra representante do Japão, Coco Yoshizawa, completou o pódio.

Skatista Rayssa Leal

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Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal e João Gomes por Reprodução
Rayssa Leal por SLS/Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
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Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
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2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Skate street feminino - A atleta Rayssa Leal garante a medalha de bronze na categoria. por Gaspar Nóbrega/COB
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Rayssa Leal e Pamela fizeram dobradinha no pódio por Alexandre Loureiro/COB
A brasileira Rayssa Leal e o português Gustavo Ribeiro venceram o último Super Crown, no Rio de Janeiro por SLS/Divulgação
Rayssa leal por divulgação
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Rayssa Leal é a campeã da liga mundial de skate por Divulgação/Time Brasil

A melhor brasileira na decisão foi Maria Lucia, que terminou em quinto lugar. Apesar das quedas em todas as voltas e de ter alcançado apenas 38,50 pontos na melhor delas, ela conseguiu se recuperar com uma manobra de 74,67 e encerrou a disputa à frente de Rayssa.

O resultado em Assunção veio depois de duas conquistas de Rayssa na temporada da Street League Skateboarding (SLS), a principal liga de skate street do mundo. A brasileira venceu as etapas de Sidney e do Rio de Janeiro, mas não participou da competição em Paris, no início deste mês, por causa de uma lesão no pé.

Principal evento do ano promovido pela World Skate, os Jogos Mundiais equivalem ao Mundial da modalidade. A entidade também é responsável pelo skate nas Olimpíadas, e a disputa em Assunção está entre as que mais distribuem pontos para o ranking que servirá de critério de classificação para Los Angeles 2028.

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Na final masculina, os brasileiros também perderam espaço na etapa de melhor manobra. Giovanni Vianna estava em terceiro após as três voltas, mas errou todas as tentativas individuais e terminou na quarta colocação. Ivan Monteiro, que tampouco acertou uma manobra nessa fase, ficou em sexto.

O japonês Ginwoo Onodera conquistou o título masculino, seguido pelo sul-coreano Juni Kang e por Taiga Nagai, também do Japão.

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