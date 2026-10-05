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Aos 18 anos, Rayssa Leal se emociona com homenagem e relembra início no skate

Medalhista olímpica destaca apoio da família à carreira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:02

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: REprodução/TV Globo

Rayssa Leal se emocionou ao receber uma homenagem no Altas Horas exibido neste sábado (3). Durante a participação, a skatista de 18 anos relembrou os primeiros passos no esporte e falou sobre o apoio da família ao longo de sua trajetória.

Conhecida como “Fadinha do Skate”, Rayssa ganhou seu primeiro skate aos 6 anos, de um amigo do pai. No ano seguinte, alcançou projeção mundial depois que Tony Hawk, um dos maiores nomes da modalidade, compartilhou um vídeo dela nas redes sociais.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
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Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

Hoje, a brasileira reúne duas medalhas olímpicas e quatro títulos do Super Crown. Ao falar sobre as conquistas, afirmou que já perdeu a conta de quantas são. “Não sou muito de contar, não”, brincou.

A tensão nas disputas também virou assunto no programa. “Você gosta de deixar as pessoas em pânico”, disse o apresentador Serginho Groisman ao comentar o desempenho da atleta na pista.

“É sem querer, gente, prometo para vocês. Também queria que fosse de primeira, mas é mais emocionante [risos]”, respondeu Rayssa.

A skatista destacou ainda a importância do incentivo da família para continuar no esporte desde pequena. A edição também recebeu o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, o árbitro Raphael Claus e Paula Duprat, apresentadora do Auto Esporte.

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