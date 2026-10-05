ALTAS HORAS

Aos 18 anos, Rayssa Leal se emociona com homenagem e relembra início no skate

Medalhista olímpica destaca apoio da família à carreira

Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:02

Rayssa Leal Crédito: REprodução/TV Globo

Rayssa Leal se emocionou ao receber uma homenagem no Altas Horas exibido neste sábado (3). Durante a participação, a skatista de 18 anos relembrou os primeiros passos no esporte e falou sobre o apoio da família ao longo de sua trajetória.

Conhecida como “Fadinha do Skate”, Rayssa ganhou seu primeiro skate aos 6 anos, de um amigo do pai. No ano seguinte, alcançou projeção mundial depois que Tony Hawk, um dos maiores nomes da modalidade, compartilhou um vídeo dela nas redes sociais.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta 1 de 69

Hoje, a brasileira reúne duas medalhas olímpicas e quatro títulos do Super Crown. Ao falar sobre as conquistas, afirmou que já perdeu a conta de quantas são. “Não sou muito de contar, não”, brincou.

A tensão nas disputas também virou assunto no programa. “Você gosta de deixar as pessoas em pânico”, disse o apresentador Serginho Groisman ao comentar o desempenho da atleta na pista.

“É sem querer, gente, prometo para vocês. Também queria que fosse de primeira, mas é mais emocionante [risos]”, respondeu Rayssa.