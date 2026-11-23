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Aos 18 anos, Rayssa Leal supera campeã olímpica e conquista título da Copa do Mundo no Japão

Maranhense venceu final acirrada contra australiana e japonesa, atual campeã olímpica, e garantiu 50 mil pontos no ranking mundial

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:40

Rayssa Leal teve mais uma conquista Crédito: Divulgação

Rayssa Leal conquistou mais um título internacional nesta segunda-feira (23). A skatista brasileira venceu a etapa de Utsunomiya, no Japão, da Copa do Mundo de skate street, após uma final bastante disputada. Com 176,03 pontos, a maranhense garantiu o primeiro lugar por uma diferença inferior a um ponto em relação às duas adversárias que também subiram ao pódio.

A australiana Chloe Covell terminou na segunda colocação, com 175,13 pontos. Já a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica da modalidade, ficou com o bronze ao registrar 175,11. A definição do resultado ficou para as últimas apresentações, e Rayssa precisou aguardar a conclusão da tentativa de Yoshizawa para confirmar a vitória. A brasileira comemorou emocionada à beira da pista.

O desempenho que garantiu o ouro veio da combinação de uma volta avaliada em 89,11 pontos com uma manobra que recebeu nota 86,92. O resultado também marca a recuperação da atleta após o sétimo lugar no Mundial de Assunção, no Paraguai, competição em que disputou as provas mesmo com uma torção no tornozelo direito.

Rayssa Leal conquista título da Copa do Mundo de skate no Japão 1 de 5

Além do troféu, a conquista rendeu 50 mil pontos a Rayssa no ranking mundial. A competição no Japão também encerrou a primeira fase classificatória de 2026 para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Aos 18 anos, a brasileira já acumula duas medalhas olímpicas: foi prata em Tóquio 2020 e conquistou o bronze em Paris 2024.

Brasil também teve representante na final masculina

Na disputa masculina, Sebastian Simonetto levou o Brasil à final, mas não conseguiu alcançar o pódio. O skatista terminou na oitava posição, com 136,71 pontos.