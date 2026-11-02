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Aos 20 anos, campeão mais jovem da história da Fórmula 1 tem fortuna de R$ 97,6 milhões e é fã de Ayrton Senna

Kimi Antonelli conquistou seu primeiro Mundial pela Mercedes e adotou o número 12 em homenagem ao ídolo brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:00

Aos 20 anos, ele se tornou campeão mais novo da história da F1
Aos 20 anos, ele se tornou campeão mais novo da história da F1 Crédito: Reprodução

Kimi Antonelli nasceu 12 anos depois da morte de Ayrton Senna, mas encontrou nas gravações de corridas antigas uma de suas principais referências no automobilismo. Aos 20 anos, o italiano agora tem uma conquista em comum com o ídolo: um título mundial de Fórmula 1 com o número 12 no carro. O piloto da Mercedes garantiu o campeonato no domingo (1º), ao terminar o GP do México em terceiro lugar.

A vitória no Mundial veio aos 20 anos e 68 dias, idade que fez de Antonelli o campeão mais jovem da história da categoria. O recorde pertencia ao alemão Sebastian Vettel, que conquistou seu primeiro título em 2010, aos 23 anos e 134 dias. O italiano alcançou o feito em sua segunda temporada na F1.

Kimi Antonelli, piloto mais novo a ser campeão da F1

Filho do piloto Marco Antonelli, Kimi cresceu perto das pistas por Reprodução
Antonelli começou a competir no kart aos sete anos, pela equipe do pai por Reprodução
Aos sete anos, Antonelli conheceu os bastidores da Fórmula 1 por Reprodução
Aos 12 anos, Antonelli entrou para o programa de jovens pilotos da Mercedes por Reprodução
Aos 20 anos, ele se tornou campeão mais novo da história da F1 por Reprodução
Kimi Antonelli é fã de Senna por Reprodução
Antonelli e seu ídolo Ayrton Senna conquistaram a primeira pole e a primeira vitória na segunda corrida da segunda temporada na F1, ambos com o número 12 carro por Reprodução
Capacete de Kimi Antonelli em homenagem a Ayrton Senna por Divulgação
Kimi Antonelli visitou túmulo de Senna em SP por Divulgação
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Filho do piloto Marco Antonelli, Kimi cresceu perto das pistas por Reprodução

A ascensão nas pistas também é acompanhada por cifras milionárias. O site Celebrity Net Worth estima o patrimônio de Antonelli em US$ 18 milhões (cerca de R$ 97,6 milhões na cotação atual). Segundo a publicação, os ganhos do piloto incluem salário na Mercedes, bônus por desempenho e contratos publicitários. O valor, divulgado em atualização de junho de 2026, é anterior à conquista do campeonato e não representa um balanço financeiro confirmado pelo atleta ou pela equipe.

A admiração por Senna começou na infância. Em entrevista ao site da Mercedes, Antonelli contou que assistia a DVDs de temporadas antigas e ficou impressionado com as atuações do brasileiro. Sem ter acompanhado o tricampeão ao vivo, passou a conhecer sua trajetória também por meio de um documentário e da série sobre sua vida.

“Ele é meu ídolo por causa de quem ele era fora da pista e também dentro dela. Um piloto incrível, mas uma ótima pessoa também”, afirmou o italiano, em declaração reproduzida pelo Motorsport.com.

A escolha do número 12 levou essa admiração para o carro. Senna utilizou a numeração na Lotus e na conquista de seu primeiro Mundial, pela McLaren, em 1988. Antonelli também já usava o número nas categorias de formação, antes de chegar à Fórmula 1.

O vínculo com o ídolo aparece ainda em uma lembrança guardada pelo jovem campeão: um autógrafo original de Senna, recebido de presente de um amigo. Ao mostrar o objeto em entrevista à GQ Itália, Antonelli disse acreditar que a assinatura fosse de 1984, ano de estreia do brasileiro na F1. O italiano também já visitou o túmulo do tricampeão em São Paulo, em novembro do ano passado, por ocasião do GP Brasil. 

Agora, Antonelli chegará ao Brasil com o título assegurado para disputar o GP de São Paulo, marcado para domingo (8), em Interlagos. A conquista também encerrou uma espera de 73 anos da Itália por um campeão mundial na categoria: o último havia sido Alberto Ascari, em 1953.

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