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Aos 21 anos, piloto que já treinou com a Ferrari se torna o primeiro nordestino na Fórmula 1

Rafael Câmara foi anunciado pela Haas nesta quinta-feira (15) e fará dupla com Oliver Bearman na temporada de 2027

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:21

Rafael Câmara Crédito: Divulgação

O Nordeste ganhará seu primeiro representante na Fórmula 1 em 2027. Nascido no Recife, Rafael Câmara, de 21 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (15) como novo piloto da equipe americana Haas. O pernambucano Câmara se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, e fará o Brasil voltar a ter dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram a categoria.

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o pernambucano chega à principal categoria do automobilismo após conquistar a Fórmula Regional Europeia, em 2024, e a Fórmula 3, em 2025. Atualmente, lidera a Fórmula 2 pela Invicta Racing.

Do Recife às pistas da Europa

Criado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, Câmara começou no kart aos seis anos, com incentivo da família. A ligação com o automobilismo, porém, já vinha de outra geração.

Sua avó materna, Niége Rossiter, foi uma das pioneiras das corridas no Recife. Ela disputou provas de resistência e competiu em circuitos de rua no Derby, em Boa Viagem e na Cidade Universitária.

Piloto pode se tornar primeiro nordestino da F1 1 de 6

Os troféus da avó faziam parte da infância de Rafael. Quando o neto começou a correr, os dois passaram a compartilhar também histórias sobre o esporte.

Para seguir na carreira, o pernambucano deixou a cidade natal ainda cedo. Primeiro, foi para São Paulo, em busca de competições mais disputadas e maior visibilidade. Depois, mudou-se para a Europa, onde conquistou títulos no kart antes de chegar aos monopostos.

Em 2021, venceu a WSK Champions Cup, a WSK Super Masters Series e a Champions of the Future. No mesmo ano, foi anunciado como integrante do programa de formação da Ferrari.

Por que ele entrou no radar da Haas

A candidatura à Fórmula 1 ganhou força com os resultados nas categorias de base e com os testes realizados em Portimão, em Portugal, no fim de agosto.

Segundo a imprensa internacional, Câmara se destacou na avaliação da Haas, ficando próximo do ritmo de Oliver Bearman, utilizado como referência. O brasileiro também participou de testes com carros de temporadas anteriores da Ferrari em setembro.

De acordo com o site italiano AutoRacer, o dono da equipe americana, Gene Haas, sempre defendeu fende sua contratação. A vaga era a de Esteban Ocon, que enfrenta dificuldades na temporada e tem futuro indefinido.

Durante o fim de semana do GP do Azerbaijão, o francês declarou: “Neste momento, definitivamente sou um agente livre para o próximo ano.”

Títulos consecutivos e disputa pela Fórmula 2

Antes de se aproximar de uma vaga na F1, Câmara construiu uma trajetória vitoriosa nas categorias de formação. Em 2024, conquistou a Fórmula Regional Europeia pela Prema com sete vitórias e uma rodada de antecedência.

Na temporada seguinte, foi campeão da Fórmula 3 pela Trident logo em seu ano de estreia. Novamente, assegurou o título antecipadamente, com quatro vitórias e mais de 40 pontos de vantagem.

Agora, tenta repetir o feito na Fórmula 2. Pela Invicta Racing, soma três vitórias e lidera com sete pontos de diferença para o búlgaro Nikola Tsolov, da Campos Racing.