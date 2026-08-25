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Aos 23 anos, baiana faz história e derruba recorde brasileiro da meia-maratona após 35 anos

Núbia Oliveira fez 1h11min13 em Buenos Aires e superou marca que pertencia a Silvana Pereira desde 1991

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:19

Núbia Oliveira
Núbia Oliveira Crédito: Federico Soler

A baiana Núbia Oliveira, de 23 anos, entrou para a história do atletismo brasileiro. Ela completou a meia-maratona de Buenos Aires em 1h11min13, terminou na oitava colocação geral e estabeleceu o novo recorde nacional dos 21,097 km, no último domingo (23).

A marca anterior era de Silvana Pereira, que havia feito 1h11min15 em Florianópolis, em 1991. Núbia baixou o tempo em dois segundos.

A atleta chegou à Argentina com o objetivo de superar o recorde e seguiu uma estratégia de ritmo entre 3min20 e 3min23 por quilômetro. Em boa parte da prova, precisou correr sozinha.

Baiana bateu recorde

Nubia de Oliveira Silva por Reprodução
Nubia de Oliveira Silva por Reprodução
Nubia de Oliveira Silva por Reprodução
Nubia de Oliveira Silva por Reprodução
Núbia Oliveira por Federico Soler
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Nubia de Oliveira Silva por Reprodução

"Durante todo o percurso, só vinha uma coisa na cabeça, que era correr pra buscar esse recorde. A gente montou a estratégia de correr um ritmo de 3'20, 3'23", contou ao GE.com.

Na parte final, Núbia aumentou o ritmo para garantir a marca. "Chegando no final, faltando dois quilômetros, eu tinha que fazer o melhor. Fui pra cima e graças a Deus eu consegui o meu objetivo", afirmou.

O resultado amplia a boa fase da corredora. No fim de 2025, ela foi a brasileira mais bem colocada na São Silvestre, terminando em terceiro lugar, com 52min42s nos 15 km.

Natural de Campo Formoso, Núbia começou no atletismo na escola e conheceu seu atual treinador, Antônio Ferreira Bonfim Filho, o professor Ferreirinha, em um Campeonato Intercolegial. Ela passou pelo Praia Clube/Futel, de Uberlândia, e atualmente representa a EAF-Jaguarari.

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