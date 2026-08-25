HISTÓRICO

Aos 23 anos, baiana faz história e derruba recorde brasileiro da meia-maratona após 35 anos

Núbia Oliveira fez 1h11min13 em Buenos Aires e superou marca que pertencia a Silvana Pereira desde 1991

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:19

Núbia Oliveira Crédito: Federico Soler

A baiana Núbia Oliveira, de 23 anos, entrou para a história do atletismo brasileiro. Ela completou a meia-maratona de Buenos Aires em 1h11min13, terminou na oitava colocação geral e estabeleceu o novo recorde nacional dos 21,097 km, no último domingo (23).

A marca anterior era de Silvana Pereira, que havia feito 1h11min15 em Florianópolis, em 1991. Núbia baixou o tempo em dois segundos.

A atleta chegou à Argentina com o objetivo de superar o recorde e seguiu uma estratégia de ritmo entre 3min20 e 3min23 por quilômetro. Em boa parte da prova, precisou correr sozinha.

Baiana bateu recorde 1 de 5

"Durante todo o percurso, só vinha uma coisa na cabeça, que era correr pra buscar esse recorde. A gente montou a estratégia de correr um ritmo de 3'20, 3'23", contou ao GE.com.

Na parte final, Núbia aumentou o ritmo para garantir a marca. "Chegando no final, faltando dois quilômetros, eu tinha que fazer o melhor. Fui pra cima e graças a Deus eu consegui o meu objetivo", afirmou.

O resultado amplia a boa fase da corredora. No fim de 2025, ela foi a brasileira mais bem colocada na São Silvestre, terminando em terceiro lugar, com 52min42s nos 15 km.