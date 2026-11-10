'DILEMA'

Aos 23 anos, promessa de seleção tem doença neurológica sem cura e pode não jogar mais, diz dirigente

Condição pode ser controlada com medicamentos "até certo ponto", segundo presidente do Bayern

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:01

Jamal Musiala Crédito: Divulgação

O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, disse que a condição neurológica de Jamal Musiala é difícil de curar e levantou dúvidas sobre a capacidade do meia de voltar a jogar no nível de antes. A declaração foi dada no domingo (8) à emissora alemã BR, dias depois de o camisa 10 voltar aos treinos com o elenco. O jogador está fora dos jogos desde o fim de setembro, quando sofreu uma lesão muscular quando jogava pela seleção alemã.

“Estamos diante de um dilema”, afirmou Hoeness. Segundo o dirigente, a condição pode ser controlada até certo ponto com medicamentos. Ao falar do contrato, ele citou como hipótese o que ocorreria se o Bayern questionasse o acordo diante de uma eventual queda de rendimento. Na mesma entrevista, defendeu que o clube apoie o jogador durante a recuperação. Musiala renovou em fevereiro de 2025 e tem vínculo até junho de 2030.

As declarações provocaram reação de Lothar Matthäus, ex-capitão do Bayern e da seleção alemã. Em coluna na Sky Sport, ele disse que Hoeness abriu espaço para especulações e lembrou que o próprio clube concordou com o salário e a duração do contrato quando renovou com o meia.

Jamal Musiala, camisa 10 do Bayern e destaque da seleção alemã 1 de 6

Musiala anunciou o diagnóstico em agosto

Musiala passou mal em campo duas vezes em quatro dias, nos amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim. Depois do segundo episódio, contou nas redes sociais que havia sido diagnosticado com crises de ausência provocadas por uma disfunção neurológica. Na ocasião, descreveu as crises como breves e tratáveis. Segundo o jornal alemão tz, o meia está há cerca de dois meses sem novos episódios.