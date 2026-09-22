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Aos 28 anos, atleta sem clube acumula fortuna de R$ 110 bilhões e se torna jogador mais rico do mundo

Sobrinho do sultão de Brunei, Faiq Bolkiah deixou equipe da primeira divisão da Tailândia e está livre no mercado

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:19

Faiq Bolkiah Crédito: Reprodução

Apontado como o jogador de futebol mais rico do mundo, Faiq Bolkiah está disponível no mercado. O atacante de 28 anos encerrou seu contrato com o Ratchaburi, da primeira divisão da Tailândia, e pode negociar gratuitamente com outro clube.

A fortuna atribuída a Bolkiah é estimada em 18,698 bilhões de euros, cerca de R$ 110 bilhões, segundo o jornal espanhol Marca. O patrimônio, porém, não foi construído dentro dos campos.

Jogador mais rico do mundo 1 de 4

Faiq é sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão de Brunei, e filho do príncipe Jefri Bolkiah. A ligação com a família real do pequeno país asiático explica a cifra bilionária associada ao atacante.

Nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 9 de maio de 1998, o jogador cresceu entre Brunei e Inglaterra. Durante a formação, passou pelas categorias de base de AFC Newbury, Southampton, Chelsea e Leicester City.

A carreira profissional teve menos projeção. Antes do Ratchaburi, Bolkiah defendeu o Marítimo, de Portugal, e o Chonburi, também da Tailândia.