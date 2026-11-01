ATLETA IRLANDESA

Aos 34 anos, morre Ciara Mageean, campeã europeia de atletismo

Ex-corredora tinha 34 anos e participou das Olimpíadas do Rio, de Tóquio e de Paris



Thais Borges

Estadão

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:23

Campeã europeia de atletismo, Ciara Mageean morre aos 34 anos Crédito: Wikicommons

Campeã europeia de atletismo e ex-participante de duas edições dos Jogos Olímpicos, a atleta irlandesa Ciara Mageean morreu neste domingo (1), aos 34 anos. Ela enfrentava um câncer de intestino em estágio avançado e não resistiu à doença. A morte foi confirmada pela família em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Uma filha, irmã, esposa, amiga e inspiração muito querida por tantos. Ela fará muita falta. Que sua alma descanse em paz", informou a família.

Campeã europeia de atletismo, Ciara Mageean morre aos 34 anos 1 de 5

Nascida em Portaferry, na Irlanda do Norte, Ciara representava a República da Irlanda em competições oficiais e era um dos principais nomes do país nas provas de meia distância. Sua estreia olímpica aconteceu nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, quando disputou os 1.500 metros e chegou à semifinal, encerrando a participação na 11ª colocação.

Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, a atleta foi eliminada ainda nas classificatórias dos 1.500 metros. Dias antes da prova, ela havia sofrido uma ruptura no músculo da panturrilha e competiu mesmo sentindo dores.

Ciara também fez parte da delegação irlandesa nos Jogos de Paris, em 2024, mas não conseguiu disputar a prova de 1.500 metros. Uma lesão no tendão de Aquiles impediu sua recuperação a tempo da competição. O problema ocorreu poucas semanas depois de ela conquistar o Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma.