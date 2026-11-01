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Aos 34 anos, morre Ciara Mageean, campeã europeia de atletismo

Ex-corredora tinha 34 anos e participou das Olimpíadas do Rio, de Tóquio e de Paris

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Thais Borges

  • Estadão

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:23

Campeã europeia de atletismo, Ciara Mageean morre aos 34 anos
Campeã europeia de atletismo, Ciara Mageean morre aos 34 anos Crédito: Wikicommons

Campeã europeia de atletismo e ex-participante de duas edições dos Jogos Olímpicos, a atleta irlandesa Ciara Mageean morreu neste domingo (1), aos 34 anos. Ela enfrentava um câncer de intestino em estágio avançado e não resistiu à doença. A morte foi confirmada pela família em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Uma filha, irmã, esposa, amiga e inspiração muito querida por tantos. Ela fará muita falta. Que sua alma descanse em paz", informou a família.

Campeã europeia de atletismo, Ciara Mageean morre aos 34 anos

Campeã europeia de atletismo e ex-participante de duas edições dos Jogos Olímpicos, a atleta irlandesa Ciara Mageean morreu aos 34 anos. por Wikicommons
Ciara Mageean enfrentava um câncer de intestino em estágio avançado e não resistiu à doença. por Wikicommons
A morte foi confirmada pela família em um comunicado publicado nas redes sociais. por Wikicommons
Nascida em Portaferry, na Irlanda do Norte, Ciara representava a República da Irlanda em competições oficiais e era um dos principais nomes do país nas provas de meia distância. Sua estreia olímpica aconteceu nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, quando disputou os 1.500 metros e chegou à semifinal, encerrando a participação na 11ª colocação. por Wikicommons
Ciara também fez parte da delegação irlandesa nos Jogos de Paris, em 2024, mas não conseguiu disputar a prova de 1.500 metros. Uma lesão no tendão de Aquiles impediu sua recuperação a tempo da competição. O problema ocorreu poucas semanas depois de ela conquistar o Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma. por Wikicommons
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Campeã europeia de atletismo e ex-participante de duas edições dos Jogos Olímpicos, a atleta irlandesa Ciara Mageean morreu aos 34 anos. por Wikicommons

Nascida em Portaferry, na Irlanda do Norte, Ciara representava a República da Irlanda em competições oficiais e era um dos principais nomes do país nas provas de meia distância. Sua estreia olímpica aconteceu nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, quando disputou os 1.500 metros e chegou à semifinal, encerrando a participação na 11ª colocação.

Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, a atleta foi eliminada ainda nas classificatórias dos 1.500 metros. Dias antes da prova, ela havia sofrido uma ruptura no músculo da panturrilha e competiu mesmo sentindo dores.

Ciara também fez parte da delegação irlandesa nos Jogos de Paris, em 2024, mas não conseguiu disputar a prova de 1.500 metros. Uma lesão no tendão de Aquiles impediu sua recuperação a tempo da competição. O problema ocorreu poucas semanas depois de ela conquistar o Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma.

A Federação Irlandesa de Atletismo também divulgou um comunicado lamentando a morte da atleta. A entidade destacou a trajetória dela dentro e fora das pistas. "Estamos com o coração partido. Uma inspiração para tantos. Ciara será lembrada por sua coragem, bondade e espírito incrível".

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