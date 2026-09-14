RETORNO DOURADO

Aos 35 anos, campeã mundial volta a competir após ter filho, conquista ouro na natação e mira Los Angeles

Etiene Medeiros venceu os 50m costas em sua primeira competição pelo Brasil desde os Jogos de Tóquio

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:10

Aos 35 anos, a campeã mundial mira uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 Crédito: Divulgação

Etiene Medeiros voltou a representar a Seleção Brasileira com uma medalha de ouro. A nadadora pernambucana venceu a final dos 50 metros costas nos XIII Jogos Sul-Americanos, realizados na província de Santa Fé, na Argentina.

Na decisão, Etiene completou a prova em 28s38, melhor tempo registrado no campeonato. As argentinas Cecília Dieleke e Andrea Berrino ficaram com as outras duas posições do pódio.

A competição marcou a primeira participação da atleta pelo Brasil desde o retorno às piscinas. Etiene havia se afastado após o nascimento do filho, Kaleu, e retomou a carreira de alto rendimento no início de 2026, depois de mais de três anos.

Nadadora Etiene Medeiros voltou a competir e faturou ouro 1 de 4

“Estar de volta à seleção é muito especial. Minha última missão no Time Brasil tinha sido em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Sentimento diferente em estar competindo ao lado dos nossos amigos sul-americanos. A Andrea Berrino teve bastante trajetória comigo e, agora, a gente viu também a Cecília Dieleke, batemos juntas, com medalha de ouro para o Brasil. Acho que isso faz a gente acreditar para Los Angeles 2028. Muito gratificante estar aqui novamente”, afirmou Etiene ao portal Uol.

Aos 35 anos, a nadadora do Sesi-SP busca uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A principal aposta para o novo ciclo são os 50 metros costas, distância na qual se tornou campeã mundial em 2017 e que passará a fazer parte do programa olímpico.

Etiene também é dona do recorde sul-americano da prova. A brasileira marcou 27s14 no Mundial de Budapeste, em 2017.

Desde a retomada da carreira, ela já havia conquistado outros dois títulos nos 50 metros costas: o Troféu Maria Lenk, disputado no Rio de Janeiro, e o Troféu José Finkel, realizado em São Paulo.