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Aos 35 anos, campeã mundial volta a competir após ter filho, conquista ouro na natação e mira Los Angeles

Etiene Medeiros venceu os 50m costas em sua primeira competição pelo Brasil desde os Jogos de Tóquio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:10

Aos 35 anos, a campeã mundial mira uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028
Aos 35 anos, a campeã mundial mira uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 Crédito: Divulgação

Etiene Medeiros voltou a representar a Seleção Brasileira com uma medalha de ouro. A nadadora pernambucana venceu a final dos 50 metros costas nos XIII Jogos Sul-Americanos, realizados na província de Santa Fé, na Argentina.

Na decisão, Etiene completou a prova em 28s38, melhor tempo registrado no campeonato. As argentinas Cecília Dieleke e Andrea Berrino ficaram com as outras duas posições do pódio.

A competição marcou a primeira participação da atleta pelo Brasil desde o retorno às piscinas. Etiene havia se afastado após o nascimento do filho, Kaleu, e retomou a carreira de alto rendimento no início de 2026, depois de mais de três anos.

Nadadora Etiene Medeiros voltou a competir e faturou ouro

Etiene Medeiros conquistou o ouro nos 50m costas nos Jogos Sul-Americanos por Divulgação
A brasileira venceu a prova com o tempo de 28s38 por Divulgação
Etiene voltou a representar o Brasil após mais de três anos afastada das piscinas por Divulgação
Aos 35 anos, a campeã mundial mira uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 por Divulgação
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Etiene Medeiros conquistou o ouro nos 50m costas nos Jogos Sul-Americanos por Divulgação

“Estar de volta à seleção é muito especial. Minha última missão no Time Brasil tinha sido em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Sentimento diferente em estar competindo ao lado dos nossos amigos sul-americanos. A Andrea Berrino teve bastante trajetória comigo e, agora, a gente viu também a Cecília Dieleke, batemos juntas, com medalha de ouro para o Brasil. Acho que isso faz a gente acreditar para Los Angeles 2028. Muito gratificante estar aqui novamente”, afirmou Etiene ao portal Uol. 

Aos 35 anos, a nadadora do Sesi-SP busca uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A principal aposta para o novo ciclo são os 50 metros costas, distância na qual se tornou campeã mundial em 2017 e que passará a fazer parte do programa olímpico.

Etiene também é dona do recorde sul-americano da prova. A brasileira marcou 27s14 no Mundial de Budapeste, em 2017.

Desde a retomada da carreira, ela já havia conquistado outros dois títulos nos 50 metros costas: o Troféu Maria Lenk, disputado no Rio de Janeiro, e o Troféu José Finkel, realizado em São Paulo.

Etiene participou de duas edições dos Jogos Olímpicos nos 50 metros livre: Rio 2016 e Tóquio 2020. Agora, a medalha conquistada na Argentina representa mais um passo na tentativa de voltar ao maior evento esportivo do mundo.

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