FIM DE CICLO

Aos 37 anos, Everton Ribeiro deixará o Bahia ao fim da temporada, diz colunista

Um dos principais nomes da Era City no tricolor deve deixar o clube

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:03

Everton Ribeiro em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O meia Everton Ribeiro não deve continuar no Bahia na próxima temporada. Com contrato válido até 31 de dezembro de 2026, o camisa 10 não terá o vínculo renovado e se prepara para buscar um novo clube. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, em coluna publicada no UOL na quinta-feira (26).

Aos 37 anos, o jogador pretende continuar atuando profissionalmente e não considera, neste momento, encerrar a carreira. Inicialmente, havia a possibilidade de o Bahia desenvolver um plano para manter o meia vinculado ao clube em outra função, após sua aposentadoria. Essa alternativa, porém, perdeu força diante do desejo do atleta de seguir em campo.

Contratado em janeiro de 2024, Everton Ribeiro chegou a Salvador como um dos principais reforços da chamada Era City. Rapidamente, assumiu o posto de capitão e se tornou uma das referências técnicas do elenco comandado por Rogério Ceni.

Veja fotos da família de Everton Ribeiro 1 de 20

Durante sua passagem pelo Esquadrão, conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, em 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste de 2025. O meia também participou das campanhas que levaram o Bahia de volta à Libertadores e ajudaram a consolidar o clube entre as principais equipes do futebol brasileiro.

Everton Ribeiro perdeu espaço no Bahia em 2026

A temporada atual, no entanto, foi marcada por dificuldades físicas e redução da participação do jogador na equipe titular. Problemas musculares e dores na região lombar prejudicaram a sequência do camisa 10, que passou a ter menos minutos em campo.

Em outubro, o ge destacou que Everton não começava uma partida como titular desde maio. A mudança também esteve relacionada à estratégia de Rogério Ceni, que passou a priorizar um meio-campo com maior intensidade física.

Apesar da perda de espaço, o treinador já havia elogiado a qualidade técnica e a experiência do jogador, além de manifestar o desejo de vê-lo recuperar o ritmo de jogo.

Flamengo e Cruzeiro aparecem entre possibilidades

O próximo destino de Everton Ribeiro ainda não está definido. Segundo PVC, o jogador poderá despertar o interesse de equipes que fizeram parte de sua trajetória no futebol brasileiro, como Flamengo e Cruzeiro.

No clube carioca, o meia viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira, com duas conquistas da Libertadores. Já pelo Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro, em 2013 e 2014. Coritiba e Corinthians também aparecem entre os clubes que marcaram sua trajetória.

Nesta sexta-feira (27), o Terra informou que o Fluminense monitora a situação do jogador. Ainda não há, contudo, negociação em andamento. O Coritiba também é apontado como interessado em contar com o meia na próxima temporada.