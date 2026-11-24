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Carol Neves
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:17
O boxeador britânico Tyson Fury teve um diagnóstico de esquizofrenia revelado pela esposa, Paris Fury, a apenas 18 dias de seu próximo compromisso nos ringues. O atleta, de 38 anos, está se preparando para enfrentar o compatriota Anthony Joshua em uma das lutas mais aguardadas do boxe britânico, marcada para 11 de dezembro, em Cardiff, no País de Gales.
A revelação foi feita no documentário sobre a vida do pugilista, produzido pela Netflix e com estreia prevista para 27 de novembro. Na produção, Paris conta que os médicos identificaram uma forma leve de esquizofrenia no marido, que também enfrentou depressão, ansiedade e transtorno bipolar.
Segundo os relatos apresentados no documentário, os problemas de saúde mental de Fury se intensificaram depois da vitória sobre o ucraniano Wladimir Klitschko, em novembro de 2015. Na ocasião, o britânico conquistou os títulos mundiais dos pesos-pesados, mas passou a enfrentar um período de depressão, abuso de álcool e drogas.
A história de Tyson Fury
Em junho de 2016, o boxeador foi levado ao hospital após suspeita de um ataque cardíaco. Durante a internação, apresentou episódios de paranoia e relatou ouvir vozes que ameaçavam matá-lo e fazer mal à sua família.
Fury contou que chegou a acreditar que estava sendo perseguido por integrantes dos Illuminati. Em um dos episódios, pediu à esposa que o tirasse do hospital porque acreditava que pessoas estavam conspirando contra ele.
A situação levou o atleta a procurar atendimento psiquiátrico. Durante a avaliação, recebeu diagnósticos de depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Paris revelou que também foi informada pelos médicos sobre a esquizofrenia leve do marido.
"Palavras não conseguem explicar a escuridão em que eu estava", relatou Fury no documentário. O boxeador também afirmou que temia terminar internado em uma instituição psiquiátrica, sem possibilidade de sair.
Tyson Fury conseguiu retomar a carreira
Depois de enfrentar um período de afastamento dos ringues, Fury conseguiu reconstruir a carreira. Em fevereiro de 2020, derrotou Deontay Wilder e conquistou o cinturão dos pesos-pesados do Conselho Mundial de Boxe (WBC), tornando-se campeão mundial pela segunda vez.
O britânico, entretanto, sofreu duas derrotas consecutivas para Oleksandr Usyk em 2024, resultados que representaram as primeiras derrotas de sua carreira profissional.
Agora, Fury se prepara para enfrentar Anthony Joshua em 11 de dezembro, em Cardiff. O confronto terá transmissão pela Netflix e poderá representar a conquista de um novo título mundial para o pugilista.