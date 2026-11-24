DOENÇA MENTAL

Aos 38 anos, campeão de boxe revela diagnóstico de esquizofrenia

O atleta se prepara para enfrentar o compatriota Anthony Joshua em uma das lutas mais aguardadas do boxe britânico

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:17

Boxeador Tyson Fury Crédito: Divulgação

O boxeador britânico Tyson Fury teve um diagnóstico de esquizofrenia revelado pela esposa, Paris Fury, a apenas 18 dias de seu próximo compromisso nos ringues. O atleta, de 38 anos, está se preparando para enfrentar o compatriota Anthony Joshua em uma das lutas mais aguardadas do boxe britânico, marcada para 11 de dezembro, em Cardiff, no País de Gales.

A revelação foi feita no documentário sobre a vida do pugilista, produzido pela Netflix e com estreia prevista para 27 de novembro. Na produção, Paris conta que os médicos identificaram uma forma leve de esquizofrenia no marido, que também enfrentou depressão, ansiedade e transtorno bipolar.

Segundo os relatos apresentados no documentário, os problemas de saúde mental de Fury se intensificaram depois da vitória sobre o ucraniano Wladimir Klitschko, em novembro de 2015. Na ocasião, o britânico conquistou os títulos mundiais dos pesos-pesados, mas passou a enfrentar um período de depressão, abuso de álcool e drogas.

A história de Tyson Fury 1 de 6

Em junho de 2016, o boxeador foi levado ao hospital após suspeita de um ataque cardíaco. Durante a internação, apresentou episódios de paranoia e relatou ouvir vozes que ameaçavam matá-lo e fazer mal à sua família.

Fury contou que chegou a acreditar que estava sendo perseguido por integrantes dos Illuminati. Em um dos episódios, pediu à esposa que o tirasse do hospital porque acreditava que pessoas estavam conspirando contra ele.

A situação levou o atleta a procurar atendimento psiquiátrico. Durante a avaliação, recebeu diagnósticos de depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Paris revelou que também foi informada pelos médicos sobre a esquizofrenia leve do marido.

"Palavras não conseguem explicar a escuridão em que eu estava", relatou Fury no documentário. O boxeador também afirmou que temia terminar internado em uma instituição psiquiátrica, sem possibilidade de sair.

Tyson Fury conseguiu retomar a carreira

Depois de enfrentar um período de afastamento dos ringues, Fury conseguiu reconstruir a carreira. Em fevereiro de 2020, derrotou Deontay Wilder e conquistou o cinturão dos pesos-pesados do Conselho Mundial de Boxe (WBC), tornando-se campeão mundial pela segunda vez.

O britânico, entretanto, sofreu duas derrotas consecutivas para Oleksandr Usyk em 2024, resultados que representaram as primeiras derrotas de sua carreira profissional.