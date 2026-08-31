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Aos 39 anos, Messi anuncia aposentadoria da Seleção Argentina: 'Nada mais a dar'

Ídolo encerra trajetória de 20 anos e um título mundial com a Albiceleste e publica carta escrita dois dias após ser vice da Copa de 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:27

Messi fez dois xontra
Messi fez dois xontra Crédito: Reprodução/FIFA

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (31) que não voltará a defender a seleção argentina. Aos 39 anos, o atacante encerra uma trajetória de duas décadas com a camisa da Albiceleste e afirma que tomou a decisão após um período de reflexão.

A despedida foi comunicada por meio de uma carta manuscrita, publicada pelo jogador em seu perfil no Instagram. No texto, Messi agradeceu à torcida, aos familiares e às pessoas com quem trabalhou durante a passagem pela equipe nacional.

“Foi uma decisão que doeu, e ainda dói, profundamente, mas entendo que é o momento certo”, escreveu.

Messi e sua família

Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a família na Arábia Saudita por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Lionel Messi deu entrevista rara por Reprodução
Messi e os três filhos por AFA
Messi e os três filhos por AFA
Montagem mostra Messi estreante e o Messi veterano juntos por AFA
Messi marcou duas vezes por AFA
Messi e Jordi Alba pelo Inter Miami por Shutterstock
Anderson Daronco foi confrontado por Messi pela não marcação de uma falta por Reprodução/Redes Sociais
Lionel Messi participou da goleada sobre a Bolívia por 6x0 com três gols e duas assistências por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Messi e Suárez em ação pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi em Hong Kong: astro não entrou em campo durante o amistoso por Inter Miami/Divulgação
Messi defende o Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi The Best por Reprodução/FIFA
Messi e Inter Miami enfrentarão um time composto pelos melhores jogadores da Primeira Divisão em Hong Kong por Divulgação / Inter Miami
Lionel Messi em treino da seleção argentina antes do jogo contra o Paraguai por Seleção argentina/Dvulgação
Messi é convocado pelo técnico Lionel Scaloni por Divulgação / Argentina
Messi é o atual astro do Inter Miami por Divulgação Inter Miami
Messi tem atraído uma legião de famosos e anônimos para os jogos do Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi apareceu falando inglês, mas vídeo foi feito com IA por Reprodução
Argentina de Messi estreou com vitória sobre o Equador por Conmebol/Divulgação
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Thiago é o filho mais velho de Antonela Roccuzzo e Lionel Messi por Reprodução/Instagram
Yassine Chueko atrás de Messi: ex-soldado atua como segurança do argentino por Inter Miami/Divulgação
Messi comemora a classificação do Inter Miami sobre o Cincinnati por Inter Miami/Divulgação
Equipe do Inter Miami levanta Messi em comemoração ao título da Leagues Cup por Inter Miami/Divulgação
Messi vem fazendo um início meteórico no Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi já marcou nove gols em seis jogos pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi disputará primeira final pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi na classe econômica em voo do Inter Miami por Reprodução
Messi comemorou gol ao estilo Pantera Negra por Inter Miami/Divulgação
Messi comemora gol pelo Inter Miami na MLS por Divulgação/Inter Miami
Messi e Iniesta durante jogo do Barcelona em 2018 por Barcelona/Divulgação
Messi com o prêmio de Melhor Atleta e Time do ano por Reprodução/Twitter @LaureusSport
Neymar e Messi foram alvos de protesto de torcedores do PSG por Getty Images/PSG/Divulgação
Messi faltou a treino do PSG por A.Meunier/PSG
Messi teria ido à Arábia Saudita sem a autorização do PSG por A.Meunier/PSG
Mural retrata o jogador Messi. Feito com duas mil figurinhas autocolantes de futebol está em exposição no Museu Casa Rosada, em Buenos Aires. por EITAN ABRAMOVICH/AFP
Torcida do Vitória já pode dizer que Messi bateu bola no Barradão por AFA / Divulgação
Maradona também foi técnico da Seleção da Argentina entre 2008 e 2010. Aqui, aparece ao lado de Lionel Messi, em 2010 por Foto: Juan Mabromata/AFP
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Messi com a esposa e filhos por Reprodução

A carta foi redigida em 21 de julho, dois dias depois da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. A partida marcou a última atuação do jogador do Inter Miami por seu país.

Ao explicar a decisão, Messi destacou a chegada de uma nova geração à seleção e avaliou que chegou ao limite de sua contribuição dentro de campo.

“Dei tudo de mim; não tenho mais nada a dar e, além disso, há alguns jovens jogadores incríveis surgindo depois de mim que merecem estar lá”, afirmou.

O argentino também relembrou os momentos difíceis vividos antes das conquistas alcançadas nos últimos anos. Segundo ele, a entrega à seleção não esteve restrita ao período mais vitorioso da equipe.

“Juro que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos em que conquistamos tudo, mas também antes disso. Sempre lutei e me entreguei por esta camisa, para trazer alegria a vocês e fazer com que se orgulhem de ser argentinos através do futebol”, declarou.

Agora fora dos gramados pela seleção, Messi disse que passará a acompanhar a equipe como torcedor. “Vou sentir falta de ouvir vocês de dentro do campo. Agora serei apenas mais um de vocês, torcendo e apoiando da arquibancada”, escreveu.

O camisa 10 também agradeceu aos treinadores, companheiros e dirigentes que fizeram parte de sua trajetória. Ao encerrar a mensagem, afirmou deixar a seleção orgulhoso pelas conquistas compartilhadas com o elenco e com os argentinos.

“Parto com a paz de espírito e o orgulho de ter proporcionado a vocês, junto com meus companheiros de equipe, momentos verdadeiramente mágicos”, disse.

Em uma observação incluída ao fim da carta, Messi informou quando havia escrito a despedida e citou uma situação envolvendo o pai. “Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias após a final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convicto do que antes.”

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Lionel Messi

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