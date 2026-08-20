LEMBRA DELE?

Aos 40 anos, veterano campeão pelo Vitória e com passagem pelo Bahia volta a marcar e fica a um gol de recorde na Série B

Atacante marcou na vitória do Avaí sobre o Botafogo-SP e chegou a 91 gols na segunda divisão

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:47

Léo Gamalho tem nove gols na Série B pelo Leão Crédito: EC Vitória/Divulgação

Aos 40 anos, Léo Gamalho, velho conhecido do futebol baiano, voltou a balançar as redes e deu mais um passo rumo a um feito histórico na Série B do Campeonato Brasileiro. O experiente centroavante marcou o gol da virada do Avaí sobre o Sport, pela 23ª rodada da Segundona, e chegou a 91 gols na história da competição.

O gol encerrou um jejum de nove meses do atacante. A última vez que Gamalho havia marcado havia sido em 10 de novembro de 2025, quando defendia o Botafogo-SP e anotou o gol da vitória por 1x0 sobre o Amazonas, pela 36ª rodada da Série B do ano passado.

Léo Gamalho jogu no Vitória e no Bahia 1 de 6

Agora, o veterano está a apenas um gol de igualar Zé Carlos, maior artilheiro da história da segunda divisão nacional, com 92 gols. Entre os dez maiores artilheiros da história da Série B, Gamalho é um dos poucos que seguem em atividade. Além dele, apenas Anselmo Ramon, com 62 gols, e Caio Dantas, com 48, ainda atuam profissionalmente.

O gol contra o Leão da Ilha também foi o primeiro de Léo Gamalho em 2026. O veterano começou a temporada no Botafogo-SP, onde disputou seis partidas pelo Campeonato Paulista sem marcar. Em maio, acertou com o Avaí e, em seu oitavo jogo pelo clube, voltou a balançar as redes após nove meses de jejum.

Passagens por Bahia e Vitória

Parte da história de Gamalho na Série B foi construída justamente com a camisa de clubes baianos. Pelo Bahia, em 2015, o centroavante disputou 29 partidas e marcou sete gols. Apenas um deles foi pela segunda divisão, enquanto os demais foram anotados no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste.

No Vitória, a trajetória foi mais expressiva. Entre 2023 e julho de 2024, Gamalho disputou 38 partidas e marcou 13 gols pelo clube. Dez desses gols aconteceram durante a campanha do título da Série B de 2023, quando terminou como artilheiro do time. No ano seguinte, também fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Baiano.

Conhecido pelos apelidos de “Gamalhovic” e “Ibra do Nordeste”, o atacante se consolidou ao longo da carreira como um especialista na segunda divisão. Além do título conquistado com o Vitória, também conseguiu acessos à Série A com Coritiba, em 2021, e Mirassol, em 2024.