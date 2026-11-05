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Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal após 146 gols em 234 jogos

Decisão foi tomada após sequência de conflitos com atual treinador, Jorge Jesus

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:19

Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/redes sociais

Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) que não voltará a defender a seleção de Portugal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o atacante comunicou o fim de uma trajetória iniciada em agosto de 2003 e agradeceu a torcedores, companheiros e profissionais com quem trabalhou ao longo de 23 anos.

“A camisa 7 fica, o orgulho de ter vestido será meu para sempre. Portugal sempre estará em mim”, afirmou o jogador na despedida.

A decisão ocorre após um período de conflito com o técnico Jorge Jesus. No fim de setembro, Cristiano ficou no banco durante a vitória portuguesa sobre a Noruega. Embora tenha passado parte do segundo tempo aquecendo, o atacante não entrou em campo.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
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Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida por Divulgação/Al Nassr
Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal por Portugal/Divulgação
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Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF

O desgaste se agravou depois de uma entrevista coletiva na qual o treinador reafirmou sua autoridade para decidir sobre a equipe. Em 30 de setembro, o jogador deixou a concentração. Posteriormente, publicou um comunicado em que acusou Jorge Jesus de descumprir acordos relacionados à sua utilização nas partidas.

Cristiano chegou a se desculpar pela saída e disse que permanecia à disposição para representar o país. A Federação Portuguesa de Futebol, porém, impôs uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros, aproximadamente R$ 1,4 mil.

A punição terminou em 30 de outubro, a tempo de permitir sua participação nos próximos compromissos de Portugal. O atacante do Al-Nassr decidiu, no entanto, encerrar a passagem pela seleção.

No vídeo, Cristiano revisitou o significado de defender o país e reconheceu que a trajetória também teve frustrações. “Houve tardes e noites perfeitas, houve vitórias que nunca esquecerei, houve derrotas que ainda hoje me custam a recordar. Também falhei, também sofri, também houve momentos que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejava. Mas nunca desisti.”

Ao agradecer aos companheiros, destacou a experiência de liderar a equipe. “Tive o privilégio de ser vosso capitão, mas nenhum capitão caminha sozinho. E vocês fazem parte da minha história.”

O jogador também afirmou que seguirá acompanhando Portugal como torcedor. “Hoje termina minha caminhada dentro de campo com a seleção. Saio de cabeça erguida, com orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês.”

Histórico

Cristiano Ronaldo estreou pela seleção principal de Portugal em 20 de agosto de 2003, aos 18 anos, em um amistoso contra o Cazaquistão, vencido pelos portugueses por 1 a 0. Desde então, acumulou 234 partidas e 146 gols, tornando-se o recordista de jogos e o maior artilheiro da história do futebol de seleções masculinas.  

Ao longo dessa trajetória, o atacante conquistou três títulos com Portugal: a Eurocopa de 2016 e as edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações. Capitão da equipe, Cristiano participou das primeiras conquistas da seleção principal portuguesa, que passou a disputar os principais troféus europeus com uma geração liderada pelo camisa 7.

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Cristiano Ronaldo

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