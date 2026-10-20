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Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo não deve mais jogar pela Seleção após punição e multa

Rui Santos, da CNN Portugal, afirma que jogador perdeu a confiança na federação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:41

Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva
Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva Crédito: Reprodução/Redes sociais

O futuro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa pode estar próximo de um desfecho definitivo. Segundo o comentarista Rui Santos, da CNN Portugal, o atacante não pretende voltar a defender o país após o desgaste com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Cristiano Ronaldo prefere não ser convocado”, afirmou Santos sobre os compromissos de novembro. O comentarista avalia, porém, que a resistência do jogador vai além da próxima lista e diz acreditar que ele “definitivamente não vai voltar à Seleção”.

A declaração ocorre em meio à punição aplicada ao capitão por abandonar a concentração portuguesa em Copenhague, durante a última Data Fifa. Nesta segunda-feira, a FPF anunciou uma suspensão de 30 dias e multa de 255 euros, cerca de R$ 1.446.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
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Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram

A sanção não impede Ronaldo de disputar as próximas partidas. Contada desde 30 de setembro, a suspensão termina em 30 de outubro. Portugal, comandado por Jorge Jesus, enfrenta a Dinamarca em 14 de novembro e o País de Gales no dia 17.

O obstáculo ao retorno seria a relação com a entidade. Segundo Rui Santos, o atacante “não acredita no espírito desta federação” e se considera injustiçado.

“Cristiano Ronaldo não se sente em dívida com ninguém. Acha que foi destratado, continua claramente com a ideia de que não lhe falaram a verdade, de que foi traído”, afirmou.

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Ainda de acordo com o comentarista, o presidente da FPF, Pedro Proença, tenta entrar em contato com Ronaldo “todos os dias”. As iniciativas, contudo, não teriam alterado a posição do jogador, que estaria “cada vez mais convicto de que a razão está do seu lado”.

A possibilidade de Ronaldo não voltar à seleção é uma avaliação de Rui Santos. As informações apresentadas não incluem um anúncio do atacante sobre uma despedida de Portugal.

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