NA BRONCA

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo não deve mais jogar pela Seleção após punição e multa

Rui Santos, da CNN Portugal, afirma que jogador perdeu a confiança na federação

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:41

Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva Crédito: Reprodução/Redes sociais

O futuro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa pode estar próximo de um desfecho definitivo. Segundo o comentarista Rui Santos, da CNN Portugal, o atacante não pretende voltar a defender o país após o desgaste com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Cristiano Ronaldo prefere não ser convocado”, afirmou Santos sobre os compromissos de novembro. O comentarista avalia, porém, que a resistência do jogador vai além da próxima lista e diz acreditar que ele “definitivamente não vai voltar à Seleção”.

A declaração ocorre em meio à punição aplicada ao capitão por abandonar a concentração portuguesa em Copenhague, durante a última Data Fifa. Nesta segunda-feira, a FPF anunciou uma suspensão de 30 dias e multa de 255 euros, cerca de R$ 1.446.

Cristiano Ronaldo 1 de 16

A sanção não impede Ronaldo de disputar as próximas partidas. Contada desde 30 de setembro, a suspensão termina em 30 de outubro. Portugal, comandado por Jorge Jesus, enfrenta a Dinamarca em 14 de novembro e o País de Gales no dia 17.

O obstáculo ao retorno seria a relação com a entidade. Segundo Rui Santos, o atacante “não acredita no espírito desta federação” e se considera injustiçado.

“Cristiano Ronaldo não se sente em dívida com ninguém. Acha que foi destratado, continua claramente com a ideia de que não lhe falaram a verdade, de que foi traído”, afirmou.

Ainda de acordo com o comentarista, o presidente da FPF, Pedro Proença, tenta entrar em contato com Ronaldo “todos os dias”. As iniciativas, contudo, não teriam alterado a posição do jogador, que estaria “cada vez mais convicto de que a razão está do seu lado”.