O BRUXO VOLTOU

Aos 46 anos e 11 anos depois do último jogo oficial, Ronaldinho Gaúcho tem data marcada para voltar a jogar

Craque volta aos gramados no dia 15 de novembro contra rival

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:00

Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Itália para ser apresentado pelo Ravenna, clube da 3ª divisão Crédito: Reprodução

Ronaldinho Gaúcho vai voltar a jogar uma partida oficial. Aos 46 anos, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira tem estreia marcada pelo Ravenna, da terceira divisão italiana, no dia 15 de novembro, contra o Forlì. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (23).

O jogo, válido pela 14ª rodada da Série C, será às 17h30 no horário local, 13h30 de Brasília, no Estádio Bruno Benelli, em Ravenna. Nas redes sociais, o clube celebrou o retorno com a mensagem de que “a magia nunca foi embora”.

Um clássico como cenário

A data escolhida tem peso extra. Ravenna e Forlì ficam na mesma região, a Emília-Romanha, e fazem um dos clássicos locais da Série C. Na tabela, a fase dos dois é bem diferente: o Ravenna é o vice-líder do Grupo B, com 20 pontos e brigando pelo acesso, enquanto o Forlì aparece na 14ª posição.

O presidente do clube, Ignazio Cipriani, tratou a estreia como a realização de um sonho. O prefeito da cidade, Alessandro Barattoni, também confirmou a data publicamente.

Fazenda de Ronaldinho Gaúcho 1 de 8

De garoto-propaganda a jogador

A volta aos gramados não estava garantida quando Ronaldinho assinou contrato, em junho, numa cerimônia em Miami. O acordo foi tratado inicialmente como uma operação comercial, com o brasileiro como rosto do projeto para fortalecer a marca e atrair investimentos ao clube, que pertence à família Cipriani, conhecida pela rede de restaurantes de mesmo nome. Ronaldinho também se tornou acionista minoritário do Ravenna.

Na época, o vice-presidente Ariedo Braida, que já havia levado o craque para o Milan em 2008, chegou a afirmar que Ronaldinho não entraria em campo na Série C. Depois, recuou e passou a não descartar a possibilidade. Desde então, o clube passou a explorar a imagem do brasileiro, inclusive com figurinhas oficiais lançadas em parceria com a Panini.

O último jogo oficial de Ronaldinho foi pelo Fluminense, em 2015. De lá para cá, ele atuou apenas em partidas festivas e eventos com ex-jogadores. Ainda não se sabe quantos minutos o brasileiro vai jogar na estreia.

Volta à Itália

Para Ronaldinho, será a segunda passagem pelo futebol italiano. Entre 2008 e 2011, ele defendeu o Milan. No currículo, o brasileiro tem a Copa do Mundo de 2002 com a Seleção e a Bola de Ouro de 2005, conquistada na época do Barcelona.