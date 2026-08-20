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Aos 46 anos, Ronaldinho retorna ao futebol após mais de uma década aposentado e assina com clube da 3ª divisão da Itália

Ex-jogador desembarcou na Itália nesta quinta-feira (20) para ser apresentado pelo Ravenna, 11 anos após disputar sua última partida oficial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:40

Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Itália para ser apresentado pelo Ravenna, clube da 3ª divisão
Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Itália para ser apresentado pelo Ravenna, clube da 3ª divisão Crédito: Reprodução

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho está prestes a voltar a vestir a camisa de um clube profissional. O ex-jogador chegou à Itália nesta quinta-feira (20) para iniciar sua nova relação com o Ravenna, equipe da terceira divisão do país, em um projeto que combina futebol, marketing e a tentativa de ampliar a projeção internacional do clube.

A iniciativa é conduzida pelo empresário Ignazio Cipriani, responsável pelo controle do Ravenna desde 2024. A chegada do brasileiro faz parte dos planos da administração de aumentar a relevância da equipe e, no futuro, conduzi-la novamente às divisões superiores do futebol italiano.

A participação de Ronaldinho não ficará restrita às atividades dentro de campo. O brasileiro deverá integrar campanhas publicitárias, participar de eventos internacionais e contribuir para ações de divulgação da marca Ravenna. Ele também deve ser inscrito para competições oficiais, abrindo a possibilidade de uma nova aparição em uma partida profissional.

O vínculo entre o ex-jogador e a família de Cipriani foi determinante para que o acordo acontecesse. Ronaldinho mantém uma amizade antiga com os familiares do empresário e afirmou ter encontrado no projeto do Ravenna ideias com as quais se identifica. A intenção, segundo ele, é colaborar com o desenvolvimento da equipe e estimular outras pessoas a perseguirem seus sonhos.

Mansão de Ronaldinho Gaúcho

Mansão de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Mansão de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Mansão de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Mansão de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Mansão de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Mansão de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
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Mansão de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução

Último jogo foi há 11 anos

A eventual entrada de Ronaldinho em campo colocaria fim a um intervalo de 11 anos sem uma partida oficial. O último compromisso profissional do ex-meia aconteceu em 2015, quando defendia o Fluminense.

A possibilidade de uma despedida simbólica também está nos planos do Ravenna. O clube espera proporcionar ao brasileiro ao menos uma oportunidade de atuar e, com isso, existe a expectativa de que Ronaldinho possa marcar aquele que seria seu último gol como jogador profissional.

Mesmo longe dos gramados desde 2015, o brasileiro continua entre os nomes mais conhecidos da história recente do futebol. Ronaldinho foi campeão mundial com o Brasil em 2002, conquistou a Bola de Ouro em 2005 e teve passagens por equipes como Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense.

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Qual a história do Ravenna?

O Ravenna foi fundado em 1913 e tem sua sede na cidade de mesmo nome, localizada na região da Emília-Romanha. O Estádio Bruno Benelli é a casa da equipe, que tradicionalmente utiliza o vermelho e o amarelo.

A principal fase do clube ocorreu na década de 1990. Em 1993, o Ravenna alcançou pela primeira vez a Serie B. Ao todo, a equipe disputou a segunda divisão italiana em sete temporadas, sendo a mais recente delas em 2007/08.

O período seguinte foi marcado por dificuldades financeiras e administrativas, além de sucessivos rebaixamentos. A equipe passou a ficar distante das divisões de maior destaque do futebol italiano até iniciar um processo de reconstrução nos últimos anos.

Atualmente na Serie C, o Ravenna tenta recuperar espaço no cenário nacional. A administração de Cipriani estabeleceu como objetivo levar o clube de volta às divisões superiores, enquanto busca também ampliar o alcance da instituição fora da Itália.

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Itália Ronaldinho Gaúcho

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