ROLÊ ALEATÓRIO

Aos 46 anos, Ronaldinho retorna ao futebol após mais de uma década aposentado e assina com clube da 3ª divisão da Itália

Ex-jogador desembarcou na Itália nesta quinta-feira (20) para ser apresentado pelo Ravenna, 11 anos após disputar sua última partida oficial

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:40

Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Itália para ser apresentado pelo Ravenna, clube da 3ª divisão Crédito: Reprodução

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho está prestes a voltar a vestir a camisa de um clube profissional. O ex-jogador chegou à Itália nesta quinta-feira (20) para iniciar sua nova relação com o Ravenna, equipe da terceira divisão do país, em um projeto que combina futebol, marketing e a tentativa de ampliar a projeção internacional do clube.

A iniciativa é conduzida pelo empresário Ignazio Cipriani, responsável pelo controle do Ravenna desde 2024. A chegada do brasileiro faz parte dos planos da administração de aumentar a relevância da equipe e, no futuro, conduzi-la novamente às divisões superiores do futebol italiano.

A participação de Ronaldinho não ficará restrita às atividades dentro de campo. O brasileiro deverá integrar campanhas publicitárias, participar de eventos internacionais e contribuir para ações de divulgação da marca Ravenna. Ele também deve ser inscrito para competições oficiais, abrindo a possibilidade de uma nova aparição em uma partida profissional.

O vínculo entre o ex-jogador e a família de Cipriani foi determinante para que o acordo acontecesse. Ronaldinho mantém uma amizade antiga com os familiares do empresário e afirmou ter encontrado no projeto do Ravenna ideias com as quais se identifica. A intenção, segundo ele, é colaborar com o desenvolvimento da equipe e estimular outras pessoas a perseguirem seus sonhos.

Mansão de Ronaldinho Gaúcho 1 de 7

Último jogo foi há 11 anos

A eventual entrada de Ronaldinho em campo colocaria fim a um intervalo de 11 anos sem uma partida oficial. O último compromisso profissional do ex-meia aconteceu em 2015, quando defendia o Fluminense.

A possibilidade de uma despedida simbólica também está nos planos do Ravenna. O clube espera proporcionar ao brasileiro ao menos uma oportunidade de atuar e, com isso, existe a expectativa de que Ronaldinho possa marcar aquele que seria seu último gol como jogador profissional.

Mesmo longe dos gramados desde 2015, o brasileiro continua entre os nomes mais conhecidos da história recente do futebol. Ronaldinho foi campeão mundial com o Brasil em 2002, conquistou a Bola de Ouro em 2005 e teve passagens por equipes como Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense.

Qual a história do Ravenna?

O Ravenna foi fundado em 1913 e tem sua sede na cidade de mesmo nome, localizada na região da Emília-Romanha. O Estádio Bruno Benelli é a casa da equipe, que tradicionalmente utiliza o vermelho e o amarelo.

A principal fase do clube ocorreu na década de 1990. Em 1993, o Ravenna alcançou pela primeira vez a Serie B. Ao todo, a equipe disputou a segunda divisão italiana em sete temporadas, sendo a mais recente delas em 2007/08.

O período seguinte foi marcado por dificuldades financeiras e administrativas, além de sucessivos rebaixamentos. A equipe passou a ficar distante das divisões de maior destaque do futebol italiano até iniciar um processo de reconstrução nos últimos anos.