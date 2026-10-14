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Aos 65 anos, ídolo de Seleção raspa cabeleira famosa e surpreende ao abandonar visual icônico

Valderrama se destacou nos anos 1990 pelo futebol e também pelo cabelo icônico

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:21

Valderrama raspou cabeleira histórica Crédito: Reprodução

A cabeleira que se tornou uma das marcas de Carlos Valderrama deu lugar à cabeça raspada. Aos 65 anos, o ex-jogador da seleção colombiana mostrou a mudança nas redes sociais nesta terça-feira (13), em um vídeo no qual a mulher, Elvira Redondo, aparece responsável pelo corte.

Antes de começar, Elvira perguntou se o marido estava pronto para a transformação. “Mais ou menos”, respondeu o ex-meia, conhecido como “Pibe”.

Relembre a carreira de Valderrama, jogador mais icônico da Colômbia 1 de 16

O resultado recebeu a aprovação de René Higuita, que dividiu com Valderrama a trajetória na seleção colombiana. Nos comentários da publicação, o ex-goleiro escreveu: “Pibe, o que é lindo é lindo. Ficou ótimo!”

Reconhecido pelo talento com a bola e pelo visual marcante, Valderrama representou a Colômbia em três Copas do Mundo consecutivas, em 1990, 1994 e 1998. Também disputou cinco edições da Copa América.