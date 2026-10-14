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Aos 65 anos, ídolo de Seleção raspa cabeleira famosa e surpreende ao abandonar visual icônico

Valderrama se destacou nos anos 1990 pelo futebol e também pelo cabelo icônico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:21

Valderrama raspou cabeleira histórica
Valderrama raspou cabeleira histórica Crédito: Reprodução

A cabeleira que se tornou uma das marcas de Carlos Valderrama deu lugar à cabeça raspada. Aos 65 anos, o ex-jogador da seleção colombiana mostrou a mudança nas redes sociais nesta terça-feira (13), em um vídeo no qual a mulher, Elvira Redondo, aparece responsável pelo corte.

Antes de começar, Elvira perguntou se o marido estava pronto para a transformação. “Mais ou menos”, respondeu o ex-meia, conhecido como “Pibe”.

Relembre a carreira de Valderrama, jogador mais icônico da Colômbia

Nascido em Santa Marta, Valderrama iniciou a carreira no Unión Magdalena por Reprodução
Conhecido como “El Pibe”, foi capitão da Colômbia em três Copas do Mundo por Reprodução
O meia somou 111 partidas e 11 gols pela seleção colombiana por Reprodução
Valderrama foi eleito o melhor jogador sul-americano em 1987 e 1993 por Reprodução
Na Copa de 1990, deu o passe para o gol de Rincón no empate com a Alemanha por Reprodução
Valderrama foi eleito melhor jogador da Copa América de 1987 por Reprodução
O meia participou da histórica goleada da Colômbia por 5 a 0 sobre a Argentina, em Buenos Aires, nas Eliminatórias de 1993 por Reprodução
Pelo Montpellier, conquistou a Copa da França em 1990 por Reprodução
Valderrama também atuou no futebol espanhol, com a camisa do Valladolid por Reprodução
Foi campeão colombiano pelo Júnior de Barranquilla em 1993 e 1995 por Reprodução
Pelo Tampa Bay Mutiny, Valderrama foi eleito o melhor jogador da MLS em 1996 por Reprodução
Após deixar os gramados, participou de uma campanha de prevenção ao consumo de drogas entre jovens de Santa Marta, em 2008 por Reprodução
Também em 2008, Valderrama recebeu um título honoris causa da Universidade do Magdalena  por Reprodução
Em 2014, tornou-se o primeiro colombiano a entrar no Salão da Fama do Futebol, em Pachuca, no México por Reprodução
Valderrama é um dos jogadores mais icônicos da Seleção Colombiana por Reprodução
Valderrama raspou a famosa cabeleira aos 65 anos por Reprodução
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Nascido em Santa Marta, Valderrama iniciou a carreira no Unión Magdalena por Reprodução

O resultado recebeu a aprovação de René Higuita, que dividiu com Valderrama a trajetória na seleção colombiana. Nos comentários da publicação, o ex-goleiro escreveu: “Pibe, o que é lindo é lindo. Ficou ótimo!”

Reconhecido pelo talento com a bola e pelo visual marcante, Valderrama representou a Colômbia em três Copas do Mundo consecutivas, em 1990, 1994 e 1998. Também disputou cinco edições da Copa América.

Na carreira em clubes, o ex-camisa 10 passou por equipes como Deportivo Cali, Independiente Medellín e Júnior de Barranquilla.

Tags:

Carlos Valderrama

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