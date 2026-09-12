Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 80 anos, morre Paulo Angioni, ex-dirigente do Bahia e do Fluminense

No Bahia, participou do retorno do clube à Série A e da conquista do Campeonato Baiano de 2012

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:43

Morre aos 80 anos Paulo Angioni, ex-dirigente do Bahia e do Fluminense
Morre aos 80 anos Paulo Angioni, ex-dirigente do Bahia e do Fluminense Crédito: Reprodução

O executivo de futebol Paulo Sérgio Scudiere Angioni morreu na madrugada deste sábado (12), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Angioni, que tem uma longa trajetória no futebol brasileiro, era o diretor executivo do Fluminense FC, seu time do coração.

O Fluminense FC publicou uma nota na manhã deste sábado em que destacou a trajetória longeva e bem-sucedida do dirigente, citando seu pioneirismo na função de diretor executivo no Brasil.

“Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória. À frente do departamento de futebol do Fluminense nesta quarta passagem pelo clube, a partir de 2018, foi um dos principais responsáveis pela conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa”.

Esses títulos, segundo o Fluminense,ajudaram o clube a retomar seu protagonismo e se destacar no cenário mundial recente. “Sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos mais elevados”, completam.

Angioni teve uma passagem pelo Esporte Clube Bahia, entre 2010 e 2013. Na época, o clube baiano conquistou o retorno à Série A após sete anos e ainda alcançou o título do Campeonato Baiano em 2012. “Nossa solidariedade a familiares e amigos neste momento de tanta dor”, declarou o Esquadrão, por nota.

Mais recentes

Imagem - Jogos de hoje futebol (12/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de hoje futebol (12/09): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Bahia lança terceiro uniforme para 2026 em parceria com povos indígenas

Bahia lança terceiro uniforme para 2026 em parceria com povos indígenas
Imagem - Copa Salvador Interbairros tem seis jogos neste domingo; veja onde serão as partidas

Copa Salvador Interbairros tem seis jogos neste domingo; veja onde serão as partidas