LUTO NO FUTEBOL

Aos 80 anos, morre Paulo Angioni, ex-dirigente do Bahia e do Fluminense

No Bahia, participou do retorno do clube à Série A e da conquista do Campeonato Baiano de 2012

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:43

Morre aos 80 anos Paulo Angioni, ex-dirigente do Bahia e do Fluminense Crédito: Reprodução

O executivo de futebol Paulo Sérgio Scudiere Angioni morreu na madrugada deste sábado (12), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Angioni, que tem uma longa trajetória no futebol brasileiro, era o diretor executivo do Fluminense FC, seu time do coração.

O Fluminense FC publicou uma nota na manhã deste sábado em que destacou a trajetória longeva e bem-sucedida do dirigente, citando seu pioneirismo na função de diretor executivo no Brasil.

“Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória. À frente do departamento de futebol do Fluminense nesta quarta passagem pelo clube, a partir de 2018, foi um dos principais responsáveis pela conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa”.

Esses títulos, segundo o Fluminense,ajudaram o clube a retomar seu protagonismo e se destacar no cenário mundial recente. “Sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos mais elevados”, completam.