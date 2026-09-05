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Aos 83 anos, Parreira recebe alta e supera quase 3 meses de internação com respiração por aparelhos e hemodiálise

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 foi muito festejado na saída do hospital

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:51

Fotos da alta de Carlos Alberto Parreira Crédito: Reprodução

Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, recebeu alta hospitalar neste sábado (5), após permanecer 80 dias internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o ex-treinador deixou a unidade sob homenagens de familiares, funcionários e fãs.

Parreira estava internado desde 16 de junho para tratar uma grave inflamação pulmonar. Segundo o hospital, o quadro de insuficiência respiratória aguda foi provavelmente provocado por uma toxicidade pulmonar medicamentosa.

Alta de Carlos Alberto Parreira foi muito festejada 1 de 6

Durante o período de maior gravidade, o ex-técnico precisou ser submetido à ventilação mecânica invasiva e à hemodiálise, além de outros procedimentos para manutenção da vida. "Após dias muito difíceis e de extrema gravidade, todas as adversidades foram superadas por ele para alegria da família, amigos e milhares de fãs do nosso técnico", informou o médico Arthur Vianna.

Parreira também passou por uma cirurgia durante a internação. O procedimento, realizado em 28 de junho, foi necessário para cauterizar um sangramento nasal.

Ao deixar o hospital neste sábado, o treinador falou sobre as homenagens recebidas durante a recuperação. "(A homenagem) É o produto final de um trabalho de 40 anos com clubes e Seleção. Fico agradecido por esse carinho, que, com certeza, ajudou muito", afirmou à TV Globo e ao ge.

Recuperação continuará em casa

Apesar da alta, Parreira continuará sendo acompanhado por profissionais de saúde. De acordo com o Hospital Samaritano, a recuperação seguirá com acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do estado geral de saúde.

Vanessa Parreira, filha do treinador, contou que uma equipe foi contratada para auxiliá-lo em casa. "Foi um período muito intenso. A gente sempre teve muita fé. Foi um período de muita união, muita oração da família e dos amigos. Muita gente orou pela recuperação dele", afirmou.

"Hoje, ele vai voltar para casa, para junto de todas as pessoas que amam ele. Já tem toda uma equipe lá em casa, contratada para ajudar nos cuidados", acrescentou.

Parreira trata linfoma

Carlos Alberto Parreira também enfrenta há anos um linfoma de Hodgkin, câncer que se origina no sistema linfático. A internação que terminou neste sábado, porém, ocorreu em razão do quadro respiratório.

Um dos treinadores mais importantes da história da Seleção Brasileira, Parreira comandou o Brasil em 117 partidas, com 64 vitórias, 39 empates e 14 derrotas.