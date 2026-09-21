FENÔMENO

Aos 90 anos, japonês que não come carne nem peixe há quatro décadas vence campeonato de fisiculturismo

Atleta conquistou o 19º título da carreira e agora pretende disputar um torneio mundial na categoria acima dos 60 anos

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:49

Toshisuke Kanazawa Crédito: Reprodução

O japonês Toshisuke Kanazawa conquistou, aos 90 anos, mais um título no fisiculturismo. Ele venceu a categoria acima de 85 anos do All Japan Masters Fitness Championships, disputado em 30 de agosto, um dia depois de completar nove décadas de vida.

A vitória representou o 19º título nacional da carreira do atleta. Desse total, 17 foram obtidos no Japan Masters, segundo a CNN.

Kanazawa começou a competir ainda jovem, mas abandonou os torneios aos 34 anos. Ele retornou ao fisiculturismo aos 50, motivado pela esposa. Mesmo após a morte dela, continuou treinando e participando de campeonatos.

Japonês de 90 anos vence campeonato de fisiculturismo 1 de 6

“Enquanto meu nome é anunciado, eu me pergunto se minha esposa, no céu, está assistindo a esse momento. E foi isso que me levou a buscar os primeiros lugares. Já são 19 vezes agora”, afirmou.

Aos 90 anos, o fisiculturista ainda planeja competir em um campeonato mundial na categoria destinada a atletas com mais de 60 anos. “Isso seria um recorde e tanto. Ninguém nunca fez isso”, disse.

Arnold Schwarzenegger é uma de suas principais referências no esporte. “Por mais que eu tenha dez anos a mais que o Arnold, quero continuar me esforçando e mostrar a ele do que sou capaz”, declarou Kanazawa.

O japonês não consome carne nem peixe desde os 50 anos. Sua alimentação inclui arroz integral, sopa de missô e natto no café da manhã, além de suplementação de proteína.