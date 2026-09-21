Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 90 anos, japonês que não come carne nem peixe há quatro décadas vence campeonato de fisiculturismo

Atleta conquistou o 19º título da carreira e agora pretende disputar um torneio mundial na categoria acima dos 60 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:49

Toshisuke Kanazawa
Toshisuke Kanazawa Crédito: Reprodução

O japonês Toshisuke Kanazawa conquistou, aos 90 anos, mais um título no fisiculturismo. Ele venceu a categoria acima de 85 anos do All Japan Masters Fitness Championships, disputado em 30 de agosto, um dia depois de completar nove décadas de vida.

A vitória representou o 19º título nacional da carreira do atleta. Desse total, 17 foram obtidos no Japan Masters, segundo a CNN.

Kanazawa começou a competir ainda jovem, mas abandonou os torneios aos 34 anos. Ele retornou ao fisiculturismo aos 50, motivado pela esposa. Mesmo após a morte dela, continuou treinando e participando de campeonatos.

Japonês de 90 anos vence campeonato de fisiculturismo

Toshisuke Kanazawa venceu a categoria acima de 85 anos do All Japan Masters Fitness Championships aos 90 anos por Reprodução
Kanazawa abandonou as competições aos 34 anos e retornou ao fisiculturismo quando completou 50 por Reprodução
Japonês conquistou o 19º título nacional da carreira um dia depois de completar 90 anos por Reprodução
Aos 90 anos, Kanazawa pretende disputar um campeonato mundial na categoria destinada a atletas com mais de 60 anos por Reprodução
Sem consumir carne ou peixe desde os 50 anos, atleta mantém uma alimentação rica em proteínas por Reprodução
Toshisuke Kanazawa chama atenção pelo físico por Reprodução
1 de 6
Toshisuke Kanazawa venceu a categoria acima de 85 anos do All Japan Masters Fitness Championships aos 90 anos por Reprodução

“Enquanto meu nome é anunciado, eu me pergunto se minha esposa, no céu, está assistindo a esse momento. E foi isso que me levou a buscar os primeiros lugares. Já são 19 vezes agora”, afirmou.

Aos 90 anos, o fisiculturista ainda planeja competir em um campeonato mundial na categoria destinada a atletas com mais de 60 anos. “Isso seria um recorde e tanto. Ninguém nunca fez isso”, disse.

Arnold Schwarzenegger é uma de suas principais referências no esporte. “Por mais que eu tenha dez anos a mais que o Arnold, quero continuar me esforçando e mostrar a ele do que sou capaz”, declarou Kanazawa.

O japonês não consome carne nem peixe desde os 50 anos. Sua alimentação inclui arroz integral, sopa de missô e natto no café da manhã, além de suplementação de proteína.

“Envelhecer é algo que simplesmente não podemos controlar. Eu sei disso muito bem. Estou apenas buscando continuamente entender como podemos desacelerar o envelhecimento por meio da dieta e do treino”, afirmou.

Tags:

Fisiculturismo Toshisuke Kanazawa

Mais recentes

Imagem - Clube da Série C vai receber quase R$ 50 milhões após venda de atacante da Seleção Brasileira

Clube da Série C vai receber quase R$ 50 milhões após venda de atacante da Seleção Brasileira
Imagem - Kanu lamenta derrota para o Athletico-PR e fim da sequência invicta do Bahia: 'É horrível perder'

Kanu lamenta derrota para o Athletico-PR e fim da sequência invicta do Bahia: 'É horrível perder'
Imagem - Com pênalti perdido nos acréscimos, Bahia é derrotado pelo Athletico-PR, vê invencibilidade chegar ao fim e sai do G-4

Com pênalti perdido nos acréscimos, Bahia é derrotado pelo Athletico-PR, vê invencibilidade chegar ao fim e sai do G-4