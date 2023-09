Após 22 dias internado, Zagallo recebe alta: 'Velho Lobo está on'

Após 22 dias de internação em razão de uma infecção urinária, Mário Jorge Lobo Zagallo recebeu alta do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1º). Aos 92 anos, o treinador tetracampeão mundial publicou em suas redes sociais um vídeo agradecendo pelo apoio durante essas últimas semanas em que ficou sob observação médica. O hospital também comunicou, por meio de boletim médico, a alta do ex-treinador.



A família divulgou um vídeo da chegada de Zagallo, em uma cadeira de rodas, à sua residência no Rio. "Obrigado pelo carinho de todos", disse. "Tô de volta." Na legenda, o ex-treinador ressalta a importância de sua médica Marcia Ladeira, que o acompanha há duas décadas, e da equipe de enfermagem do semi-intensivo no Hospital Barra D'or.