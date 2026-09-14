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Após 32 anos, árbitro recordista se despede do futebol brasileiro apitando clássico e se emociona

Marcelo de Lima Henrique, de 55 anos, encerrou a carreira no empate entre Fortaleza e Ceará pela Série B

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:13

Marcelo de Lima Henrique
Marcelo de Lima Henrique Crédito: Reprodução

Marcelo de Lima Henrique se aposentou da arbitragem neste domingo (13), depois de comandar o empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Ceará, pela Série B. Aos 55 anos, o carioca encerrou uma trajetória de 32 anos no futebol, marcada por recordes, clássicos nacionais e passagens pela lista de árbitros da Fifa.

Antes de pegar o apito, Marcelo tentou seguir carreira como goleiro. Passou por Flamengo, Bangu, América e Operário-MS, mas não conseguiu avançar no esporte. A mudança de caminho veio por influência do pai, José Henrique Neto, que também foi árbitro durante quase duas décadas.

Ainda jovem, Marcelo cursou arbitragem na Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), com ajuda financeira do pai após conseguir uma bolsa. Antes de chegar aos grandes estádios, trabalhou em torneios amadores, campeonatos de bairro e partidas de futebol de praia.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Ele também construiu carreira militar e chegou a atuar como primeiro-sargento dos Fuzileiros Navais. Em entrevista de 2013 ao portal Zero Hora, o árbitro disse que o respeito em campo não dependia da profissão. “O respeito se conquista dentro da carreira, o respeito é mútuo, independe de profissão".

Marcelo permaneceu 25 anos no quadro da CBF e foi árbitro Fifa entre 2008 e 2014. Em 2023, completou mil jogos e se tornou o árbitro mais velho a comandar uma partida da Série A.

A despedida da elite nacional ocorreu em maio, na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Neo Química Arena. A primeira partida dele na primeira divisão também havia envolvido o clube paulista: em 2005, o Corinthians perdeu por 3 a 1 para o Botafogo.

No Castelão, após o apito final do clássico cearense, Marcelo foi cumprimentado por jogadores, companheiros de arbitragem e integrantes das duas equipes. Emocionado, resumiu a carreira em declaração à ESPN.

“Só gratidão ao futebol. Sou o menino que jogava pelada, queria estar nos campos e não consegui. Deus me deu muito mais do que eu sonhei, estar encerrando essa trajetória de 32 anos.”

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