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Após 41 anos, clube tradicional vence rival em decisão e garante retorno à Série A

Vila Nova venceu Atlético-GO e disputará a primeira divisão nacional pela primeira vez desde 1985

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:12

Vila Nova celebra acesso Crédito: Divulgação

O Vila Nova está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Após 41 anos longe da elite nacional, o clube goiano garantiu o acesso à primeira divisão de 2027 ao vencer o Atlético-GO por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (27), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

A vitória no clássico estadual confirmou a classificação nos playoffs da Série B. Como as equipes haviam empatado por 1 a 1 no jogo de ida, o Vila Nova fechou o confronto com vantagem de 3 a 1 no placar agregado e assegurou uma das vagas na elite do futebol brasileiro.

A classificação também representa um marco para a história do clube: será a primeira participação do Vila Nova na Série A desde 1985, quando disputou pela última vez a principal divisão do futebol nacional.

Vila Nova sobe à Série A após 41 anos 1 de 8

Gols saíram no segundo tempo

O clássico começou equilibrado, com as duas equipes buscando o resultado que garantiria a vaga na primeira divisão. O primeiro tempo terminou sem gols, apesar das oportunidades criadas pelos dois lados.

A vantagem colorada começou a ser construída aos oito minutos da etapa final. Dudu finalizou em direção ao gol, e a bola desviou no zagueiro Júnior Barreto, do Atlético-GO, antes de entrar. O lance foi registrado como gol contra do defensor.

Com a vantagem no placar, o Vila Nova ganhou tranquilidade para administrar o confronto. Aos 32 minutos, João Vieira ampliou após receber passe de Marquinhos Gabriel e finalizar de canhota, marcando o segundo gol da equipe.

O Atlético-GO ainda tentou reagir na reta final e chegou a acertar a trave com João Pedro, mas não conseguiu alterar o resultado. O apito final deu início à comemoração da torcida colorada, que lotou o OBA para acompanhar a decisão.

Retorno após 41 anos

A última participação do Vila Nova na Série A havia ocorrido em 1985. Naquela edição, o clube terminou na 28ª colocação, em uma competição que contou com 44 equipes.

Desde então, o time disputou diferentes temporadas nas divisões inferiores do futebol brasileiro, sem conseguir retornar à elite. O acesso de 2026 encerra esse intervalo de quatro décadas e marca uma nova etapa para o clube, que voltará a enfrentar os principais times do país em 2027.

Fundado em 1943, o Vila Nova tem uma das trajetórias tradicionais do futebol goiano e soma 16 títulos do Campeonato Goiano. A equipe também conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro em 1996 e 2015.

Guto Ferreira conquista quinto acesso à Série A

O acesso também marcou mais um capítulo na trajetória de Guto Ferreira. Conhecido como "Rei do Acesso", o treinador alcançou sua quinta promoção à primeira divisão nacional, feito que o coloca como recordista na era dos pontos corridos.

Antes de levar o Vila Nova à elite, Guto havia conquistado acessos com Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Sport (2019) e Remo (2025). Com a classificação colorada, ampliou a marca na carreira.

Campanha na Série B

O acesso foi confirmado depois de uma campanha consistente na segunda divisão. O Vila Nova terminou a fase classificatória na terceira posição, com 66 pontos, resultado de 19 vitórias, nove empates e dez derrotas em 38 rodadas.

Pelo regulamento de 2026, os dois primeiros colocados garantiram acesso direto, enquanto as outras duas vagas foram decididas em confrontos eliminatórios entre as equipes que terminaram do terceiro ao sexto lugar.