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Após 82 dias, gigante da Série A volta a vencer e ganha fôlego contra o rebaixamento

Corinthians bate o Mirassol por 2 a 0, encerra jejum de dez jogos no Brasileirão e fica a um ponto de sair do Z4

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 09:21

Matheus Bidu, do Corinthians
Matheus Bidu, do Corinthians Crédito: Rodrigo Coca / Corinthians

A espera de quase três meses por uma vitória no Campeonato Brasileiro terminou para o Corinthians. Na noite desta sexta-feira (30), o time paulista derrotou o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada, e ganhou fôlego na disputa pela permanência na Série A. Matheus Bidu e Kaio César marcaram os gols, ambos no segundo tempo.

O resultado encerrou um jejum de 82 dias sem vencer na competição. Desde o triunfo por 2 a 0 sobre o Bragantino, em 9 de agosto, a equipe havia acumulado nove derrotas e um empate em dez rodadas, sequência que a levou à zona de rebaixamento.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Os três pontos trouxeram alívio, mas ainda não foram suficientes para tirar o Corinthians do Z4. A equipe chegou aos 36 pontos, ultrapassou o Internacional e assumiu a 17ª colocação. A distância para o próprio Mirassol, primeiro clube fora da zona de descenso, caiu para apenas um ponto.

Diante da torcida, o Corinthians pressionou o adversário e criou oportunidades, mas foi para o intervalo sem conseguir abrir o placar. Mesmo com um jogador a mais desde a primeira etapa, a equipe encontrou dificuldades para superar o goleiro Walter.

A vantagem veio no segundo tempo. Matheuzinho cruzou rasteiro pela direita, e Matheus Bidu apareceu na segunda trave para empurrar a bola para a rede. Depois, Kaio César recebeu pelo lado direito, levou para o meio e acertou um chute de esquerda para fechar o placar.

Com cinco partidas pela frente, o Corinthians ainda terá de transformar a reação em uma sequência de resultados para evitar a queda. Na reta final do campeonato, enfrentará São Paulo, Atlético-MG e Remo fora de casa, além de receber Botafogo e Grêmio na Neo Química Arena.

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