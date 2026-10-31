Após 82 dias, gigante da Série A volta a vencer e ganha fôlego contra o rebaixamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 09:21
A espera de quase três meses por uma vitória no Campeonato Brasileiro terminou para o Corinthians. Na noite desta sexta-feira (30), o time paulista derrotou o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada, e ganhou fôlego na disputa pela permanência na Série A. Matheus Bidu e Kaio César marcaram os gols, ambos no segundo tempo.
O resultado encerrou um jejum de 82 dias sem vencer na competição. Desde o triunfo por 2 a 0 sobre o Bragantino, em 9 de agosto, a equipe havia acumulado nove derrotas e um empate em dez rodadas, sequência que a levou à zona de rebaixamento.
Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge
Os três pontos trouxeram alívio, mas ainda não foram suficientes para tirar o Corinthians do Z4. A equipe chegou aos 36 pontos, ultrapassou o Internacional e assumiu a 17ª colocação. A distância para o próprio Mirassol, primeiro clube fora da zona de descenso, caiu para apenas um ponto.
Diante da torcida, o Corinthians pressionou o adversário e criou oportunidades, mas foi para o intervalo sem conseguir abrir o placar. Mesmo com um jogador a mais desde a primeira etapa, a equipe encontrou dificuldades para superar o goleiro Walter.
A vantagem veio no segundo tempo. Matheuzinho cruzou rasteiro pela direita, e Matheus Bidu apareceu na segunda trave para empurrar a bola para a rede. Depois, Kaio César recebeu pelo lado direito, levou para o meio e acertou um chute de esquerda para fechar o placar.
Com cinco partidas pela frente, o Corinthians ainda terá de transformar a reação em uma sequência de resultados para evitar a queda. Na reta final do campeonato, enfrentará São Paulo, Atlético-MG e Remo fora de casa, além de receber Botafogo e Grêmio na Neo Química Arena.