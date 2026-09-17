FUTEBOL

Após briga na Justiça e cinco meses sem salário, atacante uruguaio é contratado por clube da Série C

Ex-Atlético de Madrid conseguiu ser liberado judicialmente de antigo clube

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:10

Nico Schiappacasse Crédito: Reprodução

Pressionado por duas derrotas no quadrangular decisivo da Série C, o Paysandu aposta em um atacante com passagem pelo futebol europeu para tentar mudar o rumo da campanha. O uruguaio Nico Schiappacasse, ex-Atlético de Madrid, foi apresentado nesta quarta-feira (16) e já poderá estrear no domingo, diante da Inter de Limeira, na Curuzu.



O reforço desembarca em Belém após uma saída conturbada do Amazonas. Schiappacasse recorreu à Justiça do Trabalho para romper o vínculo com o clube, sob a alegação de que estava havia cinco meses sem receber salários.

A decisão judicial foi determinante para a transferência. O atacante já havia disputado mais partidas do que o regulamento permite para uma mudança entre equipes da Série C, mas pôde ser inscrito com base no artigo 90 da Lei Geral do Esporte. A norma abre uma exceção para atletas que rescindem o contrato devido a atrasos salariais superiores a dois meses.

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“Todos sabem a situação que eu estava passando. Eu estava ansioso. Quando o presidente me ligou, eu já queria vir. Eu conhecia o Paysandu, uma equipe grande, com história. Falei para o meu empresário: ‘vamos lá’. Estou com muita vontade de enfrentar esse novo desafio”, contou ao site Ge.

Schiappacasse chega como uma das principais esperanças de gol do Paysandu. Antes de deixar o Amazonas, havia balançado as redes sete vezes em 14 jogos e liderava a artilharia da competição. Atualmente, o primeiro lugar pertence a Miguel Bianconi, justamente da Inter de Limeira, próximo adversário do Papão, com oito gols.

A contratação ocorreu em meio a mudanças no comando da equipe paraense. Depois dos dois primeiros resultados negativos na fase final, Júnior Rocha foi demitido e Mazola Júnior assumiu o cargo. O uruguaio diz ter encontrado um elenco disposto a reagir.

“Acho que mudamos de atitude. Percebi que o grupo está com muita vontade de vencer este jogo de domingo. Vamos deixar tudo em campo para buscar o acesso para a Série B. Minha meta individual é jogar no fim de semana. Passo a passo. Não tenho vaidade pessoal, o objetivo é o Paysandu subir”, afirmou.

Compatriota ajudou na negociação

Antes de aceitar a proposta, Schiappacasse procurou o lateral-esquerdo Facundo Bonifazi, compatriota que defende o Paysandu desde o início de 2026. A conversa ajudou a convencer o atacante a seguir para Belém.

“Quando o presidente me ligou, conversei com o Bonifazi, que me falou muito bem do Paysandu. Na hora, disse ao meu empresário que queria jogar aqui”, relatou.

O novo reforço também destacou a presença da torcida nas ruas da capital paraense. “É diferente do Amazonas. Você vai à rua e há muitas pessoas com a camisa do Paysandu. Para o jogador, esse calor da torcida é muito importante”, disse.

A chegada do atacante reforça ainda uma ligação histórica do clube com o Uruguai. O Paysandu recebeu esse nome em homenagem à cidade uruguaia de Paysandú, onde ocorreu uma batalha militar em 1865.

Da seleção uruguaia ao futebol europeu

Apontado como uma promessa do Uruguai desde as categorias de base, Schiappacasse iniciou a carreira profissional no River Plate uruguaio aos 16 anos. Com 21 gols, tornou-se o maior artilheiro da seleção sub-20 do país e participou da conquista do Sul-Americano de 2017.

O desempenho chamou a atenção do Atlético de Madrid, que o contratou para a equipe B na temporada 2016/2017. O atacante não chegou a se firmar no elenco principal e foi emprestado ao Rayo Majadahonda, da Espanha, ao Parma, da Itália, e ao Famalicão, de Portugal. Posteriormente, acabou vendido ao Sassuolo.