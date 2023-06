Após cirurgia, Léo Gamalho volta a treinar com bola no Vitória

O ataque do Vitória ganhou um reforço nos treinamentos preparatórios para o jogo contra o Guarani. Léo Gamalho voltou a participar normalmente das atividades junto com o elenco após se recuperar da cirurgia para tratar câncer de pele. O atacante também está curado de uma torção no tornozelo.



“Léo Gamalho foi incorporado para as atividades com um certo controle. Ele está bem”, garantiu o médico do clube, Marcelo Côrtes. O centroavante será observado ao longo da semana e será reavaliado para ficar à disposição do técnico Léo Condé para o jogo das 18h de domingo (25), no estádio Brinco de Ouro. O grupo viaja no sábado (24) para Campinas.