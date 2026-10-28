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Após compartilhar vídeo xenofóbico sobre o Nordeste, Willian José não será relacionado para jogo do Bahia

Atacante foi criticado após compartilhar vídeo que chamou o Nordeste de “câncer do país"

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11:33

Willian José ficou na fisioterapia e desfalcou o Bahia contra o América de Cali
Willian José  Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante Willian José não será relacionado pelo Bahia para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Elton Serra, da Espn, que afirmou que o motivo da ausência ainda não foi esclarecido. A expectativa é que o técnico Rogério Ceni explique a decisão após o confronto.

“Willian José não será relacionado para a partida de hoje, contra o São Paulo. Possivelmente Rogério Ceni, depois do jogo, explicará os motivos dessa opção…”, escreveu Serra. A ausência ocorre em meio à repercussão de uma polêmica envolvendo o jogador nas redes sociais.

Willian José foi alvo de críticas de torcedores após compartilhar um vídeo de um influenciador que chamou o Nordeste de “câncer do país” e usou ofensas contra os moradores da região. Na gravação, o autor também associou o resultado eleitoral favorável a Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste à busca por benefícios sociais

Willian José

Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Catarina Brandão / EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/ECB
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
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Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia

O episódio ganhou força na segunda-feira (26), quando torcedores cobraram explicações do atacante e um posicionamento do clube. Parte dos torcedores chegou a pedir a rescisão do contrato do jogador, de 34 anos, que nasceu em Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas, e também é nordestino. Ainda na segunda-feira, Willian José publicou uma mensagem para explicar o compartilhamento.

“Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina!”, escreveu o atacante. Ele afirmou conhecer as dificuldades enfrentadas pela população e argumentou que sua intenção não era atacar os moradores da região, mas criticar a forma como os políticos tratam o povo nordestino.

Na manifestação, o jogador também defendeu que os eleitores avaliem melhor suas escolhas nas urnas e cobrou dos governantes mais atenção à educação, saúde, segurança e qualidade de vida. Ele encerrou o texto desejando um futuro melhor para a região. Na terça-feira (27), o Bahia publicou uma nota oficial sobre o caso, sem citar nominalmente o atleta.

O clube repudiou manifestações de ódio, xenofobia e preconceito e informou que a situação foi tratada internamente com o jogador. O comunicado começou com a frase “O nordestino é, antes de tudo, um forte”, do escritor Euclides da Cunha, em Os Sertões (1902).

O Tricolor reafirmou seu compromisso com a defesa do Nordeste, de sua cultura e de sua identidade, classificando o respeito à região como um princípio inegociável. O clube também destacou seu caráter apartidário e declarou ser contrário a discursos que estimulem a intolerância. Até o momento, não foi divulgado oficialmente se a ausência de Willian José na partida está relacionada à polêmica.

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Tags:

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