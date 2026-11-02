FIM DE CICLO

Após demissão, Jair Ventura quebra o silêncio e manda recado à torcida do Vitória: 'Fui muito feliz'

Treinador agradece a Fábio Mota e relembra a permanência na Série A e o título do Nordestão

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:52

Jair Ventura não é mais o técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Horas depois de ter a demissão anunciada pelo Vitória, nesta segunda-feira (2), o técnico Jair Ventura usou as redes sociais para se despedir do clube. Em publicação no Instagram, o treinador disse que encerra “um ciclo profissional em que fui muito feliz” e relembrou as principais marcas de sua passagem pelo Barradão.

No texto, Jair lembrou que chegou ao clube na temporada passada com “a difícil missão de evitar o rebaixamento” e que o objetivo foi alcançado. Ele também destacou as conquistas de 2026: “Nesse ano, conquistamos a Copa do Nordeste depois de tantos anos e chegamos às quartas da Copa do Brasil, numa campanha sólida”.

O treinador agradeceu ao presidente Fábio Mota, à diretoria, aos jogadores e à torcida rubro-negra. “Vivemos momentos incríveis no Barradão lotado. Que o clube siga sempre um caminho vitorioso!”, escreveu.

A saída foi anunciada dois dias depois da derrota por 2x0 para o Coritiba, no Couto Pereira, que ampliou para quatro a sequência de jogos sem vitória do Leão no Brasileirão. Os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo também deixaram o clube.

Da missão de 2025 ao Nordestão

Jair Ventura foi anunciado pelo Vitória em 24 de setembro de 2025, depois de deixar o Avaí. Ele foi o quarto treinador do clube naquela temporada e assumiu um time na zona de rebaixamento. Nas 14 rodadas finais do Brasileirão, somou sete vitórias, dois empates e cinco derrotas, conquistando 23 dos 42 pontos disputados. A permanência na Série A veio na última rodada, com vitória por 1x0 sobre o São Paulo, no Barradão.

O trabalho rendeu a renovação do contrato até o fim de 2026. A temporada começou com o vice-campeonato baiano, perdido para o Bahia, mas o ponto alto veio em 6 de junho: com vitória por 2x1 sobre o Fortaleza, no Barradão, o Vitória conquistou a Copa do Nordeste. Foi o quinto título do clube na competição e o fim de um jejum de 16 anos sem conquistas regionais

Na Copa do Brasil deste ano, o Leão eliminou o Flamengo e o Athletico-PR, revertendo nos dois casos derrotas sofridas no jogo de ida, e chegou às quartas de final pela primeira vez desde 2012. A campanha terminou diante do Vasco, que venceu os dois jogos.

Jair Ventura no comando do Vitória 1 de 16

Força em casa, jejum fora

A marca mais forte do trabalho de Jair foi o desempenho no Barradão. Até setembro, o Vitória tinha 24 vitórias, três empates e oito derrotas como mandante sob seu comando, um aproveitamento acima de 70%. Fora de casa, porém, o time não venceu nenhuma das 17 partidas que disputou como visitante na Série A de 2026: foram seis empates e 11 derrotas.

O rendimento caiu como um todo no segundo semestre. Nos 20 jogos disputados após a pausa para a Copa do Mundo, por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o clube teve somente cinco vitórias, quatro empates e 11 derrotas.

Jair se despede com 69 jogos no comando do Vitória: 30 vitórias, 12 empates e 27 derrotas, com 49,2% de aproveitamento. Foi a segunda passagem mais longa da carreira do treinador, atrás apenas do Botafogo, que treinou entre agosto de 2016 e dezembro de 2017.

Risco de rebaixamento triplica

O substituto de Jair herdará um time pressionado. O Vitória é o 14º colocado, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a derrota para o Coritiba fez a probabilidade de queda do Rubro-Negro subir de 6,4% para 14,7%. É o sétimo maior risco da Série A, atrás de Chapecoense, Remo, Internacional, Corinthians, Grêmio e Mirassol.

Pelos cálculos da universidade, duas vitórias levariam o time aos 44 pontos, pontuação que atualmente deixaria o time com cerca de 97,4% de chance de permanência.