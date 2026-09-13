FUTEBOL

Após derrota em confronto direto no Brasileirão, Grêmio demite Luís Castro

Treinador português deixa o clube após 50 jogos e com tricolor está em 15º lugar

Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:48

Luís Castro foi demitido do Grêmio Crédito: Reprodução/Grêmio

O Grêmio demitiu o técnico Luís Castro neste domingo, um dia após a derrota para o Vasco. A decisão foi tomada depois de reuniões no CT Luiz Carvalho, durante a manhã. O coordenador técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, comandará a equipe na partida contra o Botafogo, na quarta-feira (16). As informações são do ge.

A saída ocorre em meio à pressão pelos resultados da temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro. Em 50 jogos, o time de Castro somou 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 47%. Foram 66 gols marcados e 51 sofridos.

Apesar de ter conquistado o Campeonato Gaúcho e chegado à semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O Tricolor fica à frente apenas pelos critérios de desempate.

A derrota para o Vasco, no sábado, ocorreu justamente em um confronto direto na parte de baixo da tabela. O desempenho como visitante também pesou: em 26 partidas pelo campeonato, o Grêmio ainda não venceu fora de casa. Foram sete vitórias, sete empates e 12 derrotas no total.

Além de Luís Castro, deixam o clube os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior, conhecido como Betinho.