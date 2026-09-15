Após derrota para o Bahia no Brasileirão, Léo Condé é demitido do Remo

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:11
O Remo anunciou na manhã desta terça-feira (15) a saída do técnico Léo Condé e de sua comissão técnica, horas depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada durante a viagem de volta da equipe para Belém.
Contratado em março de 2026, Condé comandou o Leão Azul em 30 partidas. O retrospecto foi de oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. A sequência negativa pesou na decisão. O Remo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Santos e chegou a sete rodadas sem vencer no Brasileirão. O resultado diante do Bahia marcou a quarta derrota consecutiva da equipe na competição.
Veja como foi o triunfo do Bahia contra o Remo
Em comunicado, o clube informou que a saída foi definida “em comum acordo entre as partes”. A nota confirmou também o desligamento dos integrantes da comissão técnica de Condé.
Na noite de segunda-feira (14), o Bahia venceu o Remo por 2 a 1 na Fonte Nova. Com o resultado, o Esquadrão entrou na zona de classificação direta para a Libertadores. Os gols foram anotados por Jean Lucas e Luciano Juba para o Bahia e Vitor Bueno para o Remo.