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Após eliminação, atacante expõe atraso de salários em gigante do futebol brasileiro: 'Nunca recebi em dia'

Jogador afirma que convive com pagamentos fora do prazo desde que chegou ao clube e diz que equipe precisa concentrar forças para evitar o rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:18

Luciano
Luciano Crédito: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc

A eliminação do São Paulo nas quartas de final da Sul-Americana abriu espaço para um desabafo de Luciano sobre a situação financeira do clube. Depois do empate por 1 a 1 com o Boca Juniors, no Morumbis, o camisa 10 afirmou que jamais recebeu os salários dentro do prazo desde que chegou ao Tricolor.

“São muitos anos que estou aqui, nunca recebi salário em dia. Muitos jogadores vêm para o São Paulo para vestir a camisa e porque querem estar aqui. Eu quero estar aqui, a gente ajuda quem precisa. Tentamos deixar esses problemas fora do campo para focar no jogo de hoje”, declarou ao SBT.

Luciano disse que já recusou propostas para permanecer no clube e reforçou a ligação que mantém com o São Paulo. “Mas para deixar bem claro, desde que estou aqui, nunca recebi salário em dia. Já recusei propostas, porque amo esse clube. Se Deus quiser, até eu sair daqui, quero conquistar um título para ficar marcado.”

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Dentro de campo, o Tricolor precisava reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Argentina, mas ficou no empate. Com o resultado, o Boca avançou para enfrentar o Vasco na semifinal.

Fora da competição continental, o São Paulo disputará apenas o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 33 pontos, e tenta aumentar a distância para a zona de rebaixamento.

“Não tem palavras para descrever, agora é concentrar todas as forças que faltam no Brasileiro, para manter o São Paulo na 1ª divisão. Quando eu falei que seria um dos anos mais difíceis, foi por tudo que aconteceu. Todo dia sai uma notícia ruim do São Paulo”, afirmou Luciano.

O atacante também cobrou maior força institucional do clube nos bastidores. À ESPN, declarou: “A gente sabia que eles iam fazer isso, pedimos para ele acelerar o jogo. Mas temos que ser o São Paulo, temos que ser mais fortes nos bastidores. Mas agora é seguir, porque sábado tem outra decisão.”

O próximo compromisso do São Paulo será contra o Internacional, no sábado (19), novamente no Morumbis.

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