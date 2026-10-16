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Após estrear pelo Bahia, Marco Moreno projeta duelo contra o Flamengo: ‘O maior do país’

Contratado em julho, Marco Moreno esperou mais de três meses pela primeira partida com a camisa do Bahia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:20

Marco Moreno em entrevista coletiva
Marco Moreno em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

A espera foi longa, mas valeu a pena. Mais de três meses depois de ser contratado, o zagueiro Marco Moreno finalmente estreou pelo Bahia e deixou um bom cartão de visitas. O espanhol de 25 anos, que chegou no início de julho, vindo do Eibar, da segunda divisão da Espanha, foi titular na vitória por 1x0 sobre o Mirassol, na última rodada do Brasileirão.

Os números confirmam a boa atuação. O defensor teve 87 ações com a bola e acertou 69 dos 72 passes que tentou, aproveitamento de 96%. Na parte defensiva, somou cinco cortes, uma interceptação e um desarme, além de vencer quatro dos seis duelos que disputou.

“Estou feliz por estrear. Eu me senti muito bem, especialmente porque peguei ritmo no jogo, me senti bem, a equipe jogou muito bem. Esse é o caminho, continuar jogando se o treinador quiser e com sensações muito boas. A verdade é que a equipe vinha de duas derrotas, mas teve garra para continuar melhorando e o último jogo foi muito bom”, disse Marco Moreno em entrevista coletiva.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG

Flamengo - 100% por Reprodução
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Parceria com Juba

Mesmo sendo destro, o espanhol atuou com naturalidade pelo lado esquerdo da zaga, ao lado de David Duarte. Também mostrou entrosamento com o restante do elenco, principalmente com Luciano Juba, com quem dividiu a construção das jogadas pelo setor esquerdo.

“Em relação à adaptação, tenho muita sorte, porque cheguei a um clube muito grande. Desde o primeiro minuto, meus companheiros me ajudaram em tudo, e minha adaptação, principalmente dentro de campo, tem sido muito boa. Gosto da maneira como a equipe joga, e isso também facilita”, destacou o zagueiro.

“Tenho um relacionamento muito bom com o Juba, conversamos dentro e fora de campo e nos entendemos bem. Quando ele precisa estar por dentro, sei que tenho que abrir mais e jogar na cobertura, mas se ele precisa jogar por fora, eu fecho por dentro. Durante o jogo, vamos nos falando, dependendo do que for necessário”, explicou.

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De olho no Flamengo

Depois da estreia, Marco Moreno já mira o próximo desafio: o Flamengo, líder do Brasileirão, neste domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada. Sem a garantia de que seguirá entre os titulares, o espanhol deixou claro que quer jogar e pediu o apoio da torcida para um duelo que ele projeta como difícil.

“Estou com muita vontade de jogar. É um clube muito grande, o maior do país. Estamos com muita vontade e coragem para fazer uma grande partida. Vamos dar tudo para vencer”, afirmou.

“Eu e a equipe vamos dar tudo pela torcida e pelo clube. Também preciso que a torcida esteja ao nosso lado para que, no domingo, possamos vencer”, completou.

Preparação

O elenco tricolor treinou na manhã desta sexta-feira (16), pelo terceiro dia seguido, no CT Evaristo de Macedo. No sábado (17), o grupo encerra a preparação para o confronto, que pode levar o Bahia, hoje 5º colocado com 49 pontos, de volta ao G-4.

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Bahia

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