NO BATENTE

Após folga, Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Cruzeiro

Depois de quatro dias de folga, o Bahia voltou aos treinos e entrou na reta final da preparação para o confronto com o Cruzeiro. A partida será na sexta-feira (18), às 21h, no estádio Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.