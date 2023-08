Depois de dois dias de folga, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Botafogo. A partida será neste domingo (27), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Brasileirão



Após uma atividade na academia, os jogadores foram para o campo realizaram um treino com foco na troca de passes.



Em outro momento, Renato Paiva fez um trabalho tático no qual simulou situações de jogo e fez ajustes na equipe.