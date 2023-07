Após goleada, Brasil começa preparação para pegar a França

Marta e Angelina em treino da Seleção antes da viagem a Brisbane. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A seleção brasileira feminina de futebol não ganhou folga após a estreia com goleada na Copa do Mundo, na segunda (24). Um dia depois dos 4x0 sobre o Panamá, o time nacional já iniciou a preparação para enfrentar a França, adversário mais complicado nesta fase de grupos, no sábado (29).



Na manhã desta terça-feira (25), pelo horário local da Austrália, as jogadoras do Brasil foram a campo para mais um treino em Adelaide. A atividade no gramado foi destinada às atletas que não atuaram ou disputaram parte do confronto de estreia. As demais fizeram trabalho físico na academia.

O treino aconteceu pouco antes do embarque para Brisbane, base da equipe nesta primeira fase do Mundial e palco do próximo jogo. As jogadoras retomarão os preparativos na tarde de quarta-feira (26), pelo horário local (madrugada de quarta, no Brasil).

Depois da goleada sobre o Panamá, a comissão técnica trata o duelo com a França com cautela, sem se deixar empolgar pela grande vitória na estreia, sobre um adversário mais limitado. A equipe francesa é uma das candidatas ao título da Copa e deve ser um dos maiores desafios do Brasil no Mundial.

"Este é o primeiro jogo, você vê um pouquinho do 'jeitinho brasileiro'. Agora a França é uma adversária totalmente diferente, mas mostramos como queremos jogar. As jogadoras e eu ganhamos confiança", comentou a técnica Pia Sundhage, após a estreia na Copa do Mundo.

O jogo entre brasileiras e francesas está marcado para a manhã de sábado (29), às 7h, no estádio de Brisbane.