FUTEBOL

Após goleada histórica, clube da Série A estabelece marca inédita na Sul-Americana

Goleada em Cusco igualou a maior diferença já sofrida por um clube do Brasil em torneios da Conmebol

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 08:37

Cienciano x Botafogo Crédito: Vitor Silva / Botafogo

A goleada do Cienciano por 6 a 1 sobre o Botafogo, em Cusco, entrou para a história das competições sul-americanas por diferentes motivos. O resultado igualou a maior diferença de gols já sofrida por um clube brasileiro contra uma equipe estrangeira em torneios da Conmebol e criou uma marca inédita: nunca um adversário de fora do Brasil havia marcado seis vezes contra um time brasileiro em uma partida dessas competições.

Pela margem de cinco gols, o placar alcançou o mesmo patamar de outras goleadas históricas. Antes do jogo no Peru, brasileiros haviam perdido por 5 a 0 em confrontos como América de Cali x Athletico-PR, pela Libertadores de 2002, Independiente del Valle x Flamengo, em 2020, e The Strongest x Athletico-PR, em 2022.

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A diferença está na quantidade de gols sofridos. Até então, nenhum clube estrangeiro havia chegado a seis gols contra um representante brasileiro em uma competição da Conmebol.

O número também colocou o resultado de Cusco como a maior derrota de um brasileiro na história da Copa Sul-Americana. Antes, a pior diferença era de quatro gols, marca registrada em partidas como LDU 5 x 1 Fluminense, na final de 2009, e Peñarol 4 x 0 Corinthians, em 2021.

O Botafogo também passou a ter sua pior derrota contra um estrangeiro em torneios continentais. Antes do 6 a 1, o revés mais amplo havia sido o 4 a 1 para o Santa Fe, pela Sul-Americana de 2011. Na Libertadores de 2014, o time carioca também perdeu por três gols de diferença para o San Lorenzo, por 3 a 0.