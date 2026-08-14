Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após goleada histórica, clube da Série A estabelece marca inédita na Sul-Americana

Goleada em Cusco igualou a maior diferença já sofrida por um clube do Brasil em torneios da Conmebol

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 08:37

Cienciano x Botafogo
Cienciano x Botafogo Crédito: Vitor Silva / Botafogo

A goleada do Cienciano por 6 a 1 sobre o Botafogo, em Cusco, entrou para a história das competições sul-americanas por diferentes motivos. O resultado igualou a maior diferença de gols já sofrida por um clube brasileiro contra uma equipe estrangeira em torneios da Conmebol e criou uma marca inédita: nunca um adversário de fora do Brasil havia marcado seis vezes contra um time brasileiro em uma partida dessas competições.

Pela margem de cinco gols, o placar alcançou o mesmo patamar de outras goleadas históricas. Antes do jogo no Peru, brasileiros haviam perdido por 5 a 0 em confrontos como América de Cali x Athletico-PR, pela Libertadores de 2002, Independiente del Valle x Flamengo, em 2020, e The Strongest x Athletico-PR, em 2022.

Clubes com mais vitórias em clássicos no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026)

50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução
50 – Flamengo (123 jogos) por Reprodução
47 – Santos (128 jogos) por Reprodução
45 – São Paulo (132 jogos) por Reprodução
38 – Corinthians (127 jogos) por Reprodução
37 – Fluminense (125 jogos) por Reprodução
35 – Botafogo (123 jogos) por Reprodução
33 - Vasco (105 jogos) por Reprodução
20 – Atlético-MG (50 jogos) por Reprodução
19 – Cruzeiro (46 jogos) por Reprodução
14 – Internacional (40 jogos) por Reprodução
14 – Athletico-PR (29 jogos) por Reprodução
12 – Grêmio (40 jogos) por Reprodução
7 – Ceará (10 jogos) por Reprodução
7 – Coritiba (29 jogos) por Reprodução
6 – Bahia (15 jogos) por Reprodução
5 – Goiás (6 jogos) por Reprodução
4 – Sport (10 jogos) por Reprodução
3 – Vitória (15 jogos) por Reprodução
2 – Avaí (4 jogos) por Reprodução
2 – Fortaleza (10 jogos) por Reprodução
2 – Náutico (8 jogos) por Reprodução
2 – Ponte Preta (4 jogos) por Reprodução
1 de 23
50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução

A diferença está na quantidade de gols sofridos. Até então, nenhum clube estrangeiro havia chegado a seis gols contra um representante brasileiro em uma competição da Conmebol.

O número também colocou o resultado de Cusco como a maior derrota de um brasileiro na história da Copa Sul-Americana. Antes, a pior diferença era de quatro gols, marca registrada em partidas como LDU 5 x 1 Fluminense, na final de 2009, e Peñarol 4 x 0 Corinthians, em 2021.

O Botafogo também passou a ter sua pior derrota contra um estrangeiro em torneios continentais. Antes do 6 a 1, o revés mais amplo havia sido o 4 a 1 para o Santa Fe, pela Sul-Americana de 2011. Na Libertadores de 2014, o time carioca também perdeu por três gols de diferença para o San Lorenzo, por 3 a 0.

A goleada em Cusco, portanto, estabeleceu três marcas: igualou a maior diferença já registrada contra um clube brasileiro em competições da Conmebol, foi a primeira vez que um estrangeiro marcou seis gols diante de um brasileiro nesses torneios e se tornou a maior derrota de um time do país na história da Sul-Americana.

Mais recentes

Imagem - Tiffany reage à decisão da CBV de barrar atletas trans no vôlei feminino: 'Não vou me calar'

Tiffany reage à decisão da CBV de barrar atletas trans no vôlei feminino: 'Não vou me calar'
Imagem - Jogos de futebol hoje (16/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (16/08): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem