Após histórica goleada, Bahia recebe o São Paulo para sair do Z4

Cauly é uma das peças principais do Bahia na luta contra o rebaixamento. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

É a hora de espantar o fantasma do rebaixamento. A três rodadas para o fim do Brasileirão, o Bahia precisa engatar triunfos em série se quiser sair de vez do Z4. A próxima missão nesta reta final da Série A será diante do São Paulo, hoje, e vem em um momento de confiança em alta após o resultado histórico na rodada passada do campeonato.



O Esquadrão entra em campo na Arena Fonte Nova, às 20h, embalado pela imponente goleada por 5x1 sobre o Corinthians, fora de casa. Foi uma atuação de luxo, não só pelo resultado elástico - que poderia até sido maior - como pelo baile que deu taticamente no adversário.

O triunfo fez o tricolor sair provisoriamente da zona de degola. Mas o complemento da 35ª rodada fez o time voltar ao 17º lugar, sendo superado pelo Cruzeiro - que derrotou o Goiás por 1x0, na Serrinha, na segunda-feira.

Embora tenha retornado ao Z4, o Bahia ainda depende apenas das próprias forças para escapar do rebaixamento. E já pode deixar em definitivo a zona até mesmo se empatar com o São Paulo. Isso porque o Corinthians bateu o Vasco na noite de terça, por 4x2, em confronto direto. Assim, se o Esquadrão passar pelo rival paulista, não corre mais chances de voltar ao Z4 nesta rodada.

Com obrigação de fazer a sua parte, o Bahia tem a seu favor a péssima trajetória do São Paulo fora de casa. A equipe é dona da segunda pior campanha como visitante nesta edição do Brasileirão, e não venceu um duelo sequer nestas condições. São oito empates e nove derrotas em 17 partidas, estando à frente apenas do lanterninha e já rebaixado América Mineiro (com sete empates e dez derrotas).

Apesar dos números estarem do lado do Esquadrão, o meio-campista Cauly negou um possível favoritismo no jogo, e pediu atenção redobrada da equipe.

“Isso é uma estatística desse ano, mas não vai importar. A gente também não tinha vencido na casa do Corinthians. Tem que entrar bem ligado no jogo, isso não importa. É uma estatística. A gente vai querer deixar esses três pontos em casa, com nossa torcida. Vai ser muito importante para essa reta final”, disse.

Quem joga?

Para enfrentar o São Paulo, o técnico Rogério Ceni terá o reforço de Everaldo, que cumpriu suspensão na rodada passada e é um de seus jogadores de confiança. O retorno, porém, não garante sua presença na partida. Afinal, contra o Corinthians, o Bahia foi a campo com três zagueiros e sem um centroavante de referência. O sistema funcionou muito bem, resultando em um dos melhores jogos do time no Brasileirão até o momento.

Por outro lado, Ceni foi questionado recentemente sobre o que pensava de um time sem centroavante de ofício, e citou justamente o São Paulo na sua fala.

“Tenho que concordar que fica mais firme defensivamente o time jogando com Rezende na linha de três. Agora, se for um time sem referência, São Paulo, praticamente joga sem 9, não adianta ter três zagueiros, perde o meio-campo. Depende muito do sistema”, explicou o treinador, depois do empate em 1x1 com o Athletico Paranaense, no dia 12.

Desta forma, fica a dúvida se o sistema utilizado contra o Corinthians será mantido ou se voltará à formação habitual. Caso Everaldo retorne ao time titular, Camilo Cándido pode ganhar nova chance na lateral esquerda. Além do camisa 9, também voltam a ficar à disposição os zagueiros Raul Gustavo, recuperado de lesão, e David Duarte, que cumpriu suspensão automática.

“Isso quem vai decidir é o treinador. Eu acho que, contra o Corinthians, a gente viu que encaixou muito bem. Mas cada jogo é diferente, escreve sua própria história. Então, o treinador vai preparar a gente para o São Paulo”, garantiu Cauly, sem dar pistas.

Se Ceni optar por manter o mesmo sistema que começou o jogo contra o Corinthians, a escalação tricolor pode ser composta por: Marcos Felipe, Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Gilberto, Acevedo (Everaldo), Yago Felipe, Thaciano, Cauly e Luciano Juba (Cándido); Biel.

O São Paulo, por sua vez, terá quatro retornos para a partida: Diego Costa, Beraldo, Rafinha e Gabriel Neves. O quarteto cumpriu suspensão na rodada passada e fica à disposição. Destes, Beraldo e Rafinha devem voltar ao time titular.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior não contará com Erison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.