JÁ FOI

Após iniciar a temporada como titular, zagueiro troca o Bahia pelo Ceará

Tricolor anunciou saída do atleta

O Bahia oficializou o empréstimo do zagueiro Marcos Victor ao Ceará. Nesta quarta-feira (12), o tricolor anunciou que o jogador foi cedido ao alvinegro até o fim de 2025. O defensor tem vínculo com o Esquadrão até 2027. >

Com a negociação, Marcos Victor volta ao clube no qual foi revelado. O zagueiro chegou ao Bahia em 2023, comprado do Ceará por cerca de R$ 4 milhões. No mesmo ano, ele viveu um período de titularidade com Renato Paiva, mas se machucou durante a final do Campeonato Baiano, contra o Jacuipense, e perdeu espaço. >