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Carol Neves
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:34
O início promissor de Filipe Luís no futebol francês deu lugar a uma sequência de resultados negativos. Depois de colocar o Monaco na disputa pela liderança da Ligue 1, o treinador brasileiro enfrenta dificuldades para recuperar o desempenho da equipe, que atualmente ocupa a oitava posição do campeonato.
O sinal de alerta foi aceso após o empate por 1 a 1 com o Auxerre, no último sábado (21), pela 11ª rodada. Com o resultado, o Monaco chegou ao sexto compromisso consecutivo sem vitória na competição, acumulando quatro empates e duas derrotas nesse período.
A sequência negativa contrasta com o começo de campanha da equipe. Nas três primeiras rodadas, o Monaco venceu Le Havre, Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain, resultado que colocou o clube entre os primeiros colocados e chegou a garantir a liderança do torneio.
Filipe Luís
Depois de voltar a vencer o Lens por 2 a 1, na quinta rodada, o time comandado por Filipe Luís não conseguiu manter a regularidade. Desde então, empatou com Toulouse, Lille, Le Mans e Auxerre, além de sofrer derrotas para Lorient e Paris FC.
Com 17 pontos conquistados, o Monaco aparece na oitava colocação, nove pontos atrás do líder PSG, que soma 26. A dificuldade para superar adversários que ocupam posições inferiores na tabela também aumentou os questionamentos sobre o trabalho do brasileiro.
O empate diante do Auxerre ampliou a pressão sobre Filipe Luís. Nas redes sociais, torcedores passaram a criticar as escolhas do treinador e a cobrar mudanças na equipe. Parte das manifestações também questiona o desempenho coletivo e a capacidade de reação do elenco.
Agora, o brasileiro terá a oportunidade de interromper a sequência negativa em dois compromissos importantes. Na quinta-feira (26), o Monaco enfrenta o Hearts, da Escócia, pela Liga Conferência. Depois, no domingo (29), encara o Lyon, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Francês.