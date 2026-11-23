CAMPEONATO FRANCÊS

Após início avassalador no Mônaco, Filipe Luís chega a seis jogos sem vencer e cai na tabela do Francês

Equipe comandada pelo brasileiro não consegue repetir o desempenho inicial e se distancia dos primeiros colocados

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:34

Filipe Luís comanda o Mônaco Crédito: Reproduçaõ

O início promissor de Filipe Luís no futebol francês deu lugar a uma sequência de resultados negativos. Depois de colocar o Monaco na disputa pela liderança da Ligue 1, o treinador brasileiro enfrenta dificuldades para recuperar o desempenho da equipe, que atualmente ocupa a oitava posição do campeonato.

O sinal de alerta foi aceso após o empate por 1 a 1 com o Auxerre, no último sábado (21), pela 11ª rodada. Com o resultado, o Monaco chegou ao sexto compromisso consecutivo sem vitória na competição, acumulando quatro empates e duas derrotas nesse período.

A sequência negativa contrasta com o começo de campanha da equipe. Nas três primeiras rodadas, o Monaco venceu Le Havre, Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain, resultado que colocou o clube entre os primeiros colocados e chegou a garantir a liderança do torneio.

Filipe Luís 1 de 7

Depois de voltar a vencer o Lens por 2 a 1, na quinta rodada, o time comandado por Filipe Luís não conseguiu manter a regularidade. Desde então, empatou com Toulouse, Lille, Le Mans e Auxerre, além de sofrer derrotas para Lorient e Paris FC.

Com 17 pontos conquistados, o Monaco aparece na oitava colocação, nove pontos atrás do líder PSG, que soma 26. A dificuldade para superar adversários que ocupam posições inferiores na tabela também aumentou os questionamentos sobre o trabalho do brasileiro.

O empate diante do Auxerre ampliou a pressão sobre Filipe Luís. Nas redes sociais, torcedores passaram a criticar as escolhas do treinador e a cobrar mudanças na equipe. Parte das manifestações também questiona o desempenho coletivo e a capacidade de reação do elenco.