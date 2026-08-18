MERCADO DA BOLA

Após longa novela e superar o Real Madrid, Barcelona anuncia a contratação de Rodri

Meio-campista espanhol deixa o Manchester City após sete temporadas e assina com o clube catalão até junho de 2030

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:37

Rodri assinou com o Barcelona até 2030 Crédito: Divulgação/FCBarcelona

O Barcelona confirmou nesta terça-feira (18) a contratação de Rodri. Após semanas de negociações e uma disputa que também envolveu o Real Madrid, o meio-campista espanhol deixou o Manchester City para assinar com o clube catalão até 30 de junho de 2030. O acordo encerra uma das principais novelas da atual janela de transferências.

A operação pode chegar a 76,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 462 milhões na cotação atual. O Barcelona pagará 60 milhões de euros de forma fixa, enquanto os 16,5 milhões de euros restantes estão condicionados ao cumprimento de metas previstas no acordo.

Rodri explica escolha pelo Barcelona

O Barcelona entrou de vez na negociação depois que Rodri sinalizou preferência pelo projeto catalão, apesar do forte interesse do Real Madrid. A partir disso, o clube espanhol precisou chegar a um acordo com o Manchester City, processo que levou alguns dias.

Após as partes se entenderem, o jogador chegou a Barcelona na segunda-feira (17), realizou os exames médicos e concluiu os procedimentos necessários para oficializar a transferência.

Na apresentação, o espanhol destacou a importância de defender o novo clube e falou sobre a realização de um desejo antigo.

“Gostaria de dizer que estou muito contente de estar aqui. É um dia especial, um novo capítulo importante na minha carreira. Foi uma decisão dura. Primeiro por sair do City, me deram tudo e fui tremendo feliz. Sempre serei agradecido a eles. Agradeço a eles por terem facilitado a minha saída”, destacou o novo camisa 16 do Barça.

“O Barcelona sempre foi para mim uma referência a nível mundial, por sua forma de entender o futebol e os valores. É certo que eu tinha outra proposta, mas o Barça foi a primeira opção e disse isso à diretoria”, acrescentou.

Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 1 de 7

No clube catalão, Rodri reencontrará diversos companheiros da seleção espanhola, com quem foi campeão da Copa do Mundo de 2026 e eleito o melhor jogador da competição. Entre eles estão Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García e Joan García.

“Estive com a maioria deles por quase dois meses na Copa do Mundo. Os vi hoje. É um vestiário jovem, cheio de entusiasmo e ansioso para conquistar grandes coisas. Espero contribuir. Fui muito bem recebido”, destacou Rodri sobre o reencontro com os ex-companheiros.

O meio-campista também comentou os primeiros contatos com o técnico Hansi Flick e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de trabalhar sob o comando do treinador alemão.

“Conversei com ele, e ele demonstrou muito entusiasmo. Estou muito motivado para trabalhar com ele porque me sinto atraído pelo seu estilo de jogo arrojado. Ainda tenho espaço para melhorar e acho que ele pode complementar minhas habilidades. Tenho tido mais contato com Deco e Laporta, mas ele é um técnico muito transparente. Estou aqui para contribuir”, frisou.

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Fim de uma era no Manchester City

A transferência encerra a passagem de sete temporadas de Rodri pelo Manchester City. Contratado em 2019, o volante rapidamente se tornou uma das principais peças da equipe de Pep Guardiola e esteve presente em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube inglês.

Ao todo, Rodri disputou 298 partidas pelo City, com 28 gols e 30 assistências. Entre os principais títulos conquistados estão quatro edições da Premier League, uma Champions League e um Mundial de Clubes.

O espanhol também foi decisivo na conquista da Champions League de 2022/23. Foi dele o gol que garantiu ao Manchester City a vitória sobre a Inter de Milão na decisão e o primeiro título europeu da história do clube. Pelo desempenho na temporada, Rodri ainda foi eleito o vencedor da Bola de Ouro em 2024.

Profundamente identificado com o ex-clube, o meio-campista também deixou uma mensagem de despedida aos torcedores do Manchester City.

“Queridos torcedores do City, descobri que dizer adeus é uma das coisas mais difíceis da vida, mas vou tentar. É difícil encontrar palavras para expressar toda a gratidão, o carinho e o apoio que eu e minha família recebemos durante todos esses anos. Lembro de como me senti quando cheguei, assinando com um gigante como o Manchester City. Foi um momento de pura empolgação. Uau, vou jogar com Kevin, Agüero, Silva, Bernardo, John e tantos outros.’ Eu não conseguia parar de sorrir”

Na sequência, Rodri reforçou o vínculo criado com o clube inglês e com seus torcedores:

“Nunca vou esquecer de entrar em campo e ver aquele mar azul cantando 'nah, nah, nah, nah… CITY'. Então, chegou a hora de dizer adeus. Obrigado ao clube, aos torcedores, aos funcionários e aos meus companheiros de equipe. Essa jornada jamais teria sido a mesma sem vocês. Meu coração será sempre azul.”