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Após longa novela e superar o Real Madrid, Barcelona anuncia a contratação de Rodri

Meio-campista espanhol deixa o Manchester City após sete temporadas e assina com o clube catalão até junho de 2030

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:37

Rodri assinou com o Barcelona até 2030
Rodri assinou com o Barcelona até 2030 Crédito: Divulgação/FCBarcelona

O Barcelona confirmou nesta terça-feira (18) a contratação de Rodri. Após semanas de negociações e uma disputa que também envolveu o Real Madrid, o meio-campista espanhol deixou o Manchester City para assinar com o clube catalão até 30 de junho de 2030. O acordo encerra uma das principais novelas da atual janela de transferências.

A operação pode chegar a 76,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 462 milhões na cotação atual. O Barcelona pagará 60 milhões de euros de forma fixa, enquanto os 16,5 milhões de euros restantes estão condicionados ao cumprimento de metas previstas no acordo.

Rodri explica escolha pelo Barcelona

O Barcelona entrou de vez na negociação depois que Rodri sinalizou preferência pelo projeto catalão, apesar do forte interesse do Real Madrid. A partir disso, o clube espanhol precisou chegar a um acordo com o Manchester City, processo que levou alguns dias.

Após as partes se entenderem, o jogador chegou a Barcelona na segunda-feira (17), realizou os exames médicos e concluiu os procedimentos necessários para oficializar a transferência.

Na apresentação, o espanhol destacou a importância de defender o novo clube e falou sobre a realização de um desejo antigo.

“Gostaria de dizer que estou muito contente de estar aqui. É um dia especial, um novo capítulo importante na minha carreira. Foi uma decisão dura. Primeiro por sair do City, me deram tudo e fui tremendo feliz. Sempre serei agradecido a eles. Agradeço a eles por terem facilitado a minha saída”, destacou o novo camisa 16 do Barça.

“O Barcelona sempre foi para mim uma referência a nível mundial, por sua forma de entender o futebol e os valores. É certo que eu tinha outra proposta, mas o Barça foi a primeira opção e disse isso à diretoria”, acrescentou.

Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo

Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo por Reprodução
Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo por Reprodução
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Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo por Reprodução
Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo por Reprodução
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Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo por Reprodução

No clube catalão, Rodri reencontrará diversos companheiros da seleção espanhola, com quem foi campeão da Copa do Mundo de 2026 e eleito o melhor jogador da competição. Entre eles estão Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García e Joan García.

“Estive com a maioria deles por quase dois meses na Copa do Mundo. Os vi hoje. É um vestiário jovem, cheio de entusiasmo e ansioso para conquistar grandes coisas. Espero contribuir. Fui muito bem recebido”, destacou Rodri sobre o reencontro com os ex-companheiros.

O meio-campista também comentou os primeiros contatos com o técnico Hansi Flick e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de trabalhar sob o comando do treinador alemão.

“Conversei com ele, e ele demonstrou muito entusiasmo. Estou muito motivado para trabalhar com ele porque me sinto atraído pelo seu estilo de jogo arrojado. Ainda tenho espaço para melhorar e acho que ele pode complementar minhas habilidades. Tenho tido mais contato com Deco e Laporta, mas ele é um técnico muito transparente. Estou aqui para contribuir”, frisou.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
Lacroix foi contratado pelo Chelsea junto ao Crystal Palace por 60,7 milhões de euros por Divulgação/Chelsea
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Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

Fim de uma era no Manchester City

A transferência encerra a passagem de sete temporadas de Rodri pelo Manchester City. Contratado em 2019, o volante rapidamente se tornou uma das principais peças da equipe de Pep Guardiola e esteve presente em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube inglês.

Ao todo, Rodri disputou 298 partidas pelo City, com 28 gols e 30 assistências. Entre os principais títulos conquistados estão quatro edições da Premier League, uma Champions League e um Mundial de Clubes.

O espanhol também foi decisivo na conquista da Champions League de 2022/23. Foi dele o gol que garantiu ao Manchester City a vitória sobre a Inter de Milão na decisão e o primeiro título europeu da história do clube. Pelo desempenho na temporada, Rodri ainda foi eleito o vencedor da Bola de Ouro em 2024.

Profundamente identificado com o ex-clube, o meio-campista também deixou uma mensagem de despedida aos torcedores do Manchester City.

“Queridos torcedores do City, descobri que dizer adeus é uma das coisas mais difíceis da vida, mas vou tentar. É difícil encontrar palavras para expressar toda a gratidão, o carinho e o apoio que eu e minha família recebemos durante todos esses anos. Lembro de como me senti quando cheguei, assinando com um gigante como o Manchester City. Foi um momento de pura empolgação. Uau, vou jogar com Kevin, Agüero, Silva, Bernardo, John e tantos outros.’ Eu não conseguia parar de sorrir”

Na sequência, Rodri reforçou o vínculo criado com o clube inglês e com seus torcedores:

“Nunca vou esquecer de entrar em campo e ver aquele mar azul cantando 'nah, nah, nah, nah… CITY'. Então, chegou a hora de dizer adeus. Obrigado ao clube, aos torcedores, aos funcionários e aos meus companheiros de equipe. Essa jornada jamais teria sido a mesma sem vocês. Meu coração será sempre azul.”

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Aos 30 anos, Rodri retorna ao futebol espanhol, onde já defendeu Villarreal e Atlético de Madrid. No Barcelona, o meio-campista chega para acrescentar experiência e qualidade ao setor central da equipe, que busca novos títulos na temporada, especialmente na disputa pela Champions League.

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